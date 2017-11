L'OPEP decideix dijous si allarga la retallada de l'oferta de petroli

Els mercats mundials de petroli estaran aquesta setmana atents a les deliberacions a Viena de l'OPEP i altres productors de cru sobre una possible prolongació de la retallada de l'oferta de petroli vigent fins al proper 31 de març. Hi ha «discussions en curs sobre la durada dels ajustos de subministraments més enllà de març de 2018», va confirmar el passat dia 7 el secretari general de l'OPEP, Mohammad Barkindo, en una roda de premsa a Viena.

Barkindo va al·ludir així a la limitació de la producció petroliera en gairebé 1,8 milions de barrils diaris que, decidida fa un any per 24 països productors, es manté des de l´1 de gener de 2017 i ha contribuït a un considerable encariment del cru fins a nivells que no es veien en dos anys i mig.

A més dels catorze socis de l'OPEP, al pacte es van adherir els productors independents Rússia, Mèxic, Kazakhstan, Azerbaidjan, Bahrain, Brunei, Malàisia, Oman, Sudan i Sudan del Sud. La decisió sobre una eventual pròrroga de l'acord serà avaluada pels ministres d'aquests països dijous.