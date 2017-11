Poma de Girona denuncia «boicot» als seus productes

El "boicot" als productes catalans també afecta els productors de Poma de Girona. El president del Consell Regulador de la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, Llorenç Frigola, ha explicat el cas d'un distribuïdor de Madrid que els demana "treure de la fruita l'etiqueta que l'identifica com a tal". Una situació que Frigola espera que sigui "passatgera" i lligada a la situació política actual. Aquest fet, però, s'ha vist compensat per un increment de les vendes a l'exterior en l'actual campanya. Fins a principis de novembre, un 60% de les pomes s'han venut a l'estranger mentre que en tot l'any passat el global va ser d'un 44%. Tot i això, els productors es queixen dels problemes que tenen per passar controls a La Jonquera (Alt Empordà). Aquest any la producció s'espera que sigui de 80 milions de tones.