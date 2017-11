Amazon col·loca taquilles automàtiques en més de 120 punts per recollir comandes

Amazon porta a Espanya els seus 'lockers' o taquilles automàtiques, situades en més de 120 punts en 30 ciutats espanyoles, en les quals els clients podran rebre els seus paquets d'una forma senzilla i segura, segons ha anunciat aquest dimarts el gegant del comerç electrònic.

En concret, els clients d'Amazon poden triar entre diferents localitzacions com gasolineres de Repsol, restaurants Telepizza, supermercats Dia, trasters OhMyBox i centres comercials de Merlin i Unibail per rebre les seves compres.

D'aquesta forma, podran triar l'Amazon Locker que s'ajusti al seu horari diari, ja sigui en una gasolinera a les afores o en un dels centres comercials, pizzeries o supermercats situats al centre de la ciutat.

Alguns d'aquestes taquilles estan disponibles per als clients les 24 hores del dia, set dies a la setmana. Les taquilles automàtiques d'Amazon es poden trobar Madrid, Barcelona, Alacant, Sevilla, Tarragona, València, Granada, Múrcia i 21 ciutats més.

Després de comprar a Amazon.es, els clients seleccionen un Amazon Locker, on poden recollir el seu paquet al moment més adequat per a ells. Tan aviat com el paquet arriba a la taquilla, el client rep una notificació per correu electrònic amb un codi únic, així com l'adreça i l'horari d'obertura de la taquilla que ha seleccionat.

En la taquilla automàtica, els clients poden introduir el seu codi manualment o escanejar el codi de barres i tenen tres dies per recollir els seus paquets, abans que siguin retornats a Amazon.

"Els nostres clients de 30 ciutats espanyoles ja poden fer servir Amazon Lockers. Ens alegra que puguin triar on i quan recollir les seves comandes", ha afirmat el vicepresident i Director General d'Amazon.es i Amazon.it, François Nuyts.

"Estem invertint molt a Espanya per millorar constantment l'experiència de compra dels nostres clients i estem orgullosos d'oferir Amazon Lockers com una alternativa, així com d'associar-nos amb empreses com Repsol, Telepizza, Unibail o Dia, entre moltes altres, que poden oferir als seus clients un nou servei", ha afegit.



Disponible en 70 estacions de la xarxa de Repsol

Actualment, Amazon Lockers ja està disponible en 70 estacions de la xarxa de Repsol, distribuïdes en 21 províncies, convertint la companyia presidida per Antonio Brufau en un soci estratègic d'Amazon a Espanya per a aquest servei. Ambdues companyies preveuen augmentar gradualment aquesta xifra fins a finals d'any i durant el 2018, segons ha informat la petroliera.

"L'aliança amb Amazon reforça el nostre compromís amb el client i ens permet proporcionar-li un nou servei que completa la cada vegada més àmplia oferta en els nostres punts de venda", ha afirmat la directora general de Downstream de Repsol, María Victoria Zingoni. "L'àmplia xarxa d'estacions de servei de Repsol, integrada per 3.500 punts a Espanya, ens converteix en un soci pròxim als consumidors", ha afegit.

Així mateix, els clients d'Amazon també podran recollir les seves compres en línia, d'alimentació i no alimentació, en 13 establiments La Plaza de Dia, situats en Madrid, segons ha informat el grup de distribució.

"Aquesta nova aliança amb Amazon compleix l'objectiu que tenim dins de Grup Dia de posar el client al centre de les nostres decisions i ens permet oferir-los nous serveis que siguin còmodes i senzills per fer-los la vida més fàcil", ha subratllat el director executiu de Portugal i Corporatiu de Serveis, Amando Sánchez Falcón.

Grup Dia i Amazon mantenen un acord de col·laboració des de setembre del 2016 pel qual els clients poden comprar a Amazon Prime Now els productes de La Plaza de Dia i recentment adquirir els productes de la marca pròpia de Clarel a la seva botiga en línia situada en el marketplace d'Amazon.

Per la seva banda, el president i conseller delegat de Telepizza, Pablo Juantegui, ha ressaltat que l'acord amb Amazon és "molt important" i dona suport a l'estratègia de la companyia de restauració per oferir solucions i innovació en tot el que fa. "A Telepizza pensem en gran i de forma diferent per aportar noves idees que responguin a les necessitats dels clients. En aquest sentit, la instal·lació dels Amazon Lockers a les nostres botigues, és una nova mostra això", ha afegit.