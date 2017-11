La cadena gironina Wolala invertirà 3,5 milions per obrir 25 botigues al 2018

La cadena gironina Wolala invertirà 3,5 milions d'euros per obrir 25 noves botigues al llarg del 2018 i crearà un centenar de llocs de treball. L'empresa, que pertany al Grup Tramuntana, s'ha especialitzat en el sector del 'retail' i se centra en productes relacionats amb la vida quotidiana (cura personal, llar, aparells electrònics i viatges). La cadena acaba d'obrir dues noves botigues a Girona i a Castelló de la Plana, que se sumen a les setze que tenia fins ara a Catalunya i a diferents punts de l'Estat. El pla estratègic de Wolala per a l'any vinent, però, preveu que la marca faci el salt a l'exterior amb franquícies a Bèlgica i Portugal. L'empresa compta amb un magatzem logístic de 5.000 metres quadrats a Vilamalla (Alt Empordà) que va suposar una inversió de 2,2 milions d'euros.

La cadena de botigues Wolala, amb seu a la Jonquera i El Pertús, va néixer l'any 2013. Ofereix més de 1.800 referències d'una vintena de marques, totes relacionades amb productes de la vida quotidiana.

S'hi poden trobar objectes per a la cura personal, estris per a la llar, petits electrodomèstics, accessoris, aparells electrònics i articles de viatge. Les botigues se subdivideixen en quatre àmbits diferenciats, depenent dels productes que s'hi exposen: Mima't, Estima casa teva, Connecta't i Escapa't.

Fins ara, Wolala comptava amb una xarxa de setze botigues, de les quals tretze es troben a Catalunya (sis a Barcelona, tres a La Jonquera, una a Girona, una a Sabadell, una a Mataró i una a Lleida). Les tres restants estan a València –on n'hi ha dues- i a Ibardin (Navarra).

Ara, però, l'empresa ha sumat dos establiments més a la llista. Un a Castelló de la Plana i l'altre al carrer Santa Clara de Girona. Aquesta última botiga, de 350 metres quadrats, se suma a la que fins ara Wolala tenia al carrer Joan Maragall. L'empresa gironina l'ha concebuda com una 'flag ship' (és a dir, una botiga ensenya de les diferents marques que ofereix).



3,5 milions i cent nous llocs de treball

Wolala està immersa en un pla estratègic que preveu obrir fins a 25 noves botigues durant el 2018. Suposaran una inversió global de 3,5 milions i permetran crear cent nous llocs de treball.

La cadena es preveu implantar a les principals artèries comercials de Catalunya i d'Espanya amb botigues pròpies, i també obrir-se al sud d'Europa a través de franquícies. De fet, ja està en converses per implantar-se a Bèlgica i Portugal amb aquest model.

A finals de l'any passat, Wolala va inaugurar un magatzem logístic de 5.000 metres quadrats al polígon de Vilamalla. Va suposar una inversió de 2,2 milions i té capacitat per donar servei a fins a 100 botigues de la marca. L'empresa disposa d'un departament propi d'I+D (per crear articles innovadors) i també té una delegació pròpia a Hong Kong (des d'on se supervisa la qualitat dels productes).



Comerç i serveis

Wolala és una empresa que pertany al Grup Tramuntana, implantat sobretot a la zona fronterera de la Jonquera i El Pertús. La companyia se centra en el sector del comerç i els serveis. Gestiona supermercats, perfumeries, botigues de roba i complements i, en menor rellevància, establiments d'hostaleria i restauració.

Grup Tramuntana compta amb una plantilla propera als 500 treballadors. Per a aquest 2017, preveu tancar l'exercici facturant 110 milions d'euros.