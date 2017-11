El Govern admet que podria haver de recórrer a un préstec per pagar les pensions

La ministra de Treball, Fátima Báñez, va admetre que el govern espanyol podria recórrer a un préstec del Tresor a la Seguretat Social per assegurar el pagament de les pensions aquest desembre. Báñez va recordar que l'Estat té «diversos instruments» per afrontar el pagament de les pensions, com són les cotitzacions socials, el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que «es va crear per situacions de necessitat», i els Pressupostos Generals de l'Estat, que també «hi són per això». En aquest sentit, la ministra va reconèixer que «es pot també recórrer a un préstec, com ja s'ha fet aquest 2017 i com es va fer també durant els anys 90».

«Nou de cada deu euros de les pensions a Espanya es paguen amb cotitzacions socials. Per a avui i per a demà, el més important és el creixement econòmic i la creació de llocs de treball», va argumentar la ministra, que va assenyalar que «la Seguretat Social té un dèficit temporal per la pèrdua de tres milions i mig de llocs de feina durant la crisi».

Amb tot, Báñez va assegurar que l'Estat pagarà les pensions «puntualment» cada mes, i que també ho farà «clarament» el proper desembre amb les dues pagues, l'ordinària i l'extraordinària de Nadal. «Vull llançar un missatge de tranquil·litat als pensionistes espanyols perquè és l'ocupació i és l'Estat, amb tots els seus mecanismes, els qui seguiran pagant les pensions».

«La primera preocupació d'un govern responsable és pagar les pensions», va sentenciar la ministra de Treball. En aquest sentit, va demanar «responsabilitat» a tots els grups parlamentaris que estan presents al Pacte de Toledo per poder garantir que les negociacions sobre les pensions arriben «a bon port».