Catalunya tanca el tercer trimestre amb 140 milions d´euros de superàvit

La Generalitat va gastar menys del que va ingressar en els tres primers trimestres d'aquesta any. Així, fins al mes de setembre els comptes de l'administració catalana van registrar un superàvit de 140 milions d'euros, el 0,06% del PIB, segons va informar ahir el Ministeri d'Hisenda.

Amb aquest superàvit la Generalitat obté el seu tercer resultat positiu consecutiu en els seus comptes. Des del mes de juliol, quan es van liquidar de manera definitiva els comptes de l'exercici del 2015 del sistema de finançament per part del Ministeri d'Hisenda, la Generalitat ha entrat en una situació de superàvit. El conjunt de les comunitats autònomes han registrat fins al setembre un superàvit de 992 milions d'euros, contra el dèficit de 2.044 milions d'euros que van registrar les administracions regironals en el mateix període del 2016.



Més recursos per a les regions

En aquesta context, el ministeri d'Hisenda assenyala que el bon comportament dels comptes de les autonomies s'explica pel major nombre de lliuraments de recursos a compte que han registrat un increment de 3.148 milions d'euros en relació amb el mateix període del 2016 i la liquidació d'una xifra menor de dividends del Banc d'Espanya, que aquest any s'ha reduït de 584 milions d'euros.

El dèficit consolidat de les administracions públiques, excloent les corporacions locals, s'ha situat en 22.981 milions d'euros, dada que suposa l'1,97% del PIB fins al setembre, per sota del 3,16% que es va registrar al setembre de l'any passat.

El dèficit de l'Estat, en aquest cas amb xifres fins a l'octubre, s'ha situat en 12.867 milions d'euros, l'1,10% del PIB, 0,94 punts percentuals per sota del 2,04% del PIB fins a l'octubre del 2016.

Hisenda explica que la millora dels comptes de l'Estat es deu, bàsicament, per l'increment dels recursos no financers, principalment pels impostos que augmenten un 4% i el descens del 3,2% de les despeses no financeres.

La forta recaptació dels impostos propis de la Generalitat també han ajudat a mantenir el superàvit dels comptes catalans. Així, els impostos vinculats a l'activitat econòmica han registrat increments per sobre del 20%.

La recaptació fins al setembre en concepte de transmissions patrimonials s'ha situat en 1.135,9 milions d'euros, amb un increment del 27,2% en relació amb el mateix període de l'any passat.

En concepte d'actes jurídics documentats, la recaptació ha estat de 362,1 milions d'euros, el 24,2% més que els tres primers trimestres del 2016.

En donacions i successions s'han obtingut 360,6 milions d'euros, el 9,2%, i en recaptació en concepte de l'impost sobre Patrimoni, 492,2 milions d'euros, l'1,7% més.



Compliment dels objectius

El president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, manifestava ahir el convenciment que l'Estat complirà a final d'any amb l'objectiu d'estabilitat, regla de despesa i endeutament, segons va dir en la compareixença davant la comissió de Pressupostos del Congré. Escrivá va dir que al final de l'exercici el compliment de l'objectiu pressupostari és «factible» per l'execució rigorosa de la despesa de les administracions públiques i pel compliment progressiu dels ingressos previstos en el pressupost. Escrivá afegeix a això que el superàvit esperat dels ajuntaments «compensarà» les desviacions de l'administració central i de la Seguretat Social, mentre que les autonomies estan «en línia» amb el seu objectiu.

El president de l'Airef va subratllar el bon comportament de l'economia, que ha estat «robust» i «millor que les previsions», cosa que ha permès unes millors xifres fiscals. Aquesta millora de l'economia també s'ha traduït en més ocupació, cosa que ha fet que els ingressos en concepte d'IRPF hagin millorat en 2.200 milions d'euros en relació amb la recaptació del 2016.