Vaga de taxistes arreu d´Espanya per protestar contra Uber i Cabify

Vaga de taxistes arreu d´Espanya per protestar contra Uber i Cabify

Espanya es queda avui sense taxis als carrers per un atur de 24 hores convocat per les associacions del gremi en contra l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que operen plataformes online com Cabify o Uber.

A Girona el seguiment de la vaga serà més aviat testimonial, ja que, segons van apuntar ahir fonts de Gitaxi, només «alguns» professionals secundaran l'aturada i ho faran a títol personal.

A les grans ciutats, excepte para els serveis en hospitals, urgències, aeroports i estacions, el seguiment es preveu més massiu: Fedetaxi, l'Associació Caracol, Antaxi, Elite Taxi (FETE) i Plataforma TNT confien que el 100 % del col·lectiu aturi l'activitat fins a les 6:00 hores de demà.

A més, aquestes associacions han convocat a Madrid una manifestació (11:00 hores), que podria congregar a més de 20.000 persones en una marxa que començarà en la glorieta d'Atocha i que conclourà dues hores després a la plaça de Neptú, propera al Congrés dels Diputats.

Més de 20 taxis d'època obriran la marxa com a expressió de la sol·licitud de majors mesures proteccionistes davant la irrupció de serveis com Uber o Cabify, les plataformes que posen en contacte a usuaris amb xofers que condueixen vehicles amb l'adhesiu VTC en el vidre posterior.

La legislació vigent contempla que per cada 30 llicències de taxi pugui coexistir un permís de VTC. No obstant això, els taxistes insisteixen que aquest ràtio s'ha vulnerat. Fins i tot després de la recent sentència del Tribunal Suprem que permetrà 80 noves concessions de llicències VTC, creuen que en els propers mesos podrien circular 10.000 cotxes més amb aquest distintiu i, d'aquesta manera, «posar encara més en perill» el marc legal.