El BBVA obté 4.000 milions per la venda del seu negoci immobiliari

El BBVA ha tancat un acord amb una filial de Cerberus Capital Management pel qual es crearà una nova societat en forma de joint venture on el banc abocarà tot el negoci immobiliari de l'entitat presidida per Franscisco González, que està format per uns 78.000 actius immobiliaris amb un valor comptable d'uns 13.000 milions d'euros. Un cop finalitzada l'operació de constitució d'aquesta nova societat, el BBVA s'ha compromès a vendre a Cerberus el 80% de les accions de la joint venture per un preu d'uns 4.000 milions d'euros. Després de tancar-se l'operació, el BBVA reduirà per complet la seva exposició al sector del totxo i podrà dedicar tots els seus esforços al negoci bancari.

El conseller delegat del BBVA, Carlos Torres Vila, va manifestar que aquesta operació és «summament important perquè redueix de manera molt significativa l'exposició a una activitat aliena al negoci principal i permet reforçar el procés de transformació» del banc. El BBVA va destacar que amb Cerberus tenen una «oportunitat» per aprofitar l'experiència d'un soci industrial expert en la gestió i la comercialització d'actius immobiliaris i poder d'aquesta manera beneficiar-se de les bones perspectives de l'economia.

Els 78.000 actius immobiliaris que es traspassaran a la nova societat estan distribuïts essencialment en els mercats de Catalunya, Madrid i València. La transacció inclou també un acord entre el BBVA i la societat Cerberus Haya Real Estate perquè aquesta presti serveis de «servicing immobiliari» a la cartera d'immobles de la qual el BBVA sigui titular un cop s'hagi tancat l'operació.