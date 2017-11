El Bitcoin supera per primera vegada els 11.000 dòlars

La cotització de la moneda virtual Bitcoin ha superat per primera vegada la barrera dels 11.000 dòlars, entre temors que esclati la bombolla del seu preu, que s'ha multiplicat per deu en menys d'un any. El vicegovernador per a l'Estabilitat Financera del Banc d'Anglaterra, Jon Cunliffe, va destacar que una eventual caiguda de la cotització del Bitcoin suposaria un risc lleu per a l'economia global, encara que pot ser un perill per a les persones que han invertit fons en la moneda.

El màxim directiu de JP Morgan, Jamie Dimon, va comparar el sobtat auge en el valor del Bitcoin amb l'eufòria especulativa als Països Baixos del segle XVII amb els bulbs de tulipa i va avisar que «pot cotitzar en 100.000 dòlars abans de vendre's per zero».