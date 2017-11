El nou líder: més inspiracional, un gestor d´estats emocionals

«El líder que no sigui emprenedor, que no aposti pel talent i que no sigui respectuós amb el medi ambient no aprofitarà les oportunitats del futur», opina el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Massana, encarregat d'obrir la jornada Reinventa't Girona 2017. En un gest molt gràfic, Masana va acabar la seva intervenció passant literalment la pilota del «nou lideratge» als més de 600 inscrits que seien a la platea de l'Auditori-Palau de Congressos de Girona. La tecnologia està canviant la manera com es dirigeixen les organitzacions: «el lideratge ha de ser inspiracional, ha de saber motivar els treballadors», apuntava, en aquesta línia, Mar Alarcón, cofundadora i CEO de Social Car. El directiu «és més responsable de l'estat emocional del seu equip», comentava Aleix Valls, CEO del Mobile World Capital (2014-2017).