Rifkin observa en Espanya condicions per liderar la nova «revolució industrial»

Rifkin observa en Espanya condicions per liderar la nova «revolució industrial» AED

Les formes també compten, de manera que en una jornada dedicada a la irrupció de la tecnologia en l'economia no hi podia faltar una videoconferència, en aquesta ocasió protagonitzada per un dels referents mundials en la teorització de la «tercera revolució industrial»: l'economista, sociòleg, pensador i consultor polític, escriptor i activista Jeremy Rifkin (Denver, 1945), que ha assessorat un bon nombre de governs d'arreu del món. Al seu criteri, Espanya «pot ser un dels països que liderin» aquesta, en paraules seves, «tercera revolució industrial», que se sustentarà sobre la digitalització, les energies renovables i l'economia col·laborativa.

Rifkin, que ja va avançar els efectes que tindria la robòtica sobre el mercat laboral, observa en aquesta canvi de paradigma econòmic un gran oportunitat per consolidar la lluita contra el canvi climàtic. Cal, però, «una nova visió», és necessari «innovar» per evitar l'escalfament global i els efectes devastadors que els científics atribueixen a aquest fenomen.

En aquest context, aquest pensador sosté que «la tercera revolució industrial no anirà de dalt a baix». I il·lustra l'argument amb un exemple: «Qualsevol persona amb un mòbil podrà gestionar un negoci».

En aquest context, Jeremy Rifkin opina que el futur de l'economia passarà per la suma d'allò «global» amb allò «local» –«glocal», concepte que surt de la suma dels dos nivells. D'altra banda, preveu que el sector energètic serà un dels més afectats pels canvis en el model econòmic: augura que en trenta anys cada individu estarà en condicions de produir l'energia que necessita, de manera que a les empreses energètiques els pertocarà «canviar el model de negoci»



Ètica i compromís

La clausura de Reinventa't Girona 2017 va anar a càrrec del president del Consell de Catalunya de l'AED, Antoni Peris, que va posar de relleu la necessitat de tenir «comapanyies més ètiques i compromeses, més humanes». L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, aposta perquè «retornin un rèdit a la societat i al territori».