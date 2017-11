Tradeinn arriba als 5 milions en vendes entre el Black Friday i el Cyber Monday

El grup gironí de venda en línia de material esportiu Tradeinn va tancar el Black Friday i el Cyber Monday amb unes vendes superiors als 5 milions d'euros. Entre divendres de la setmana passada i dilluns es van registrar més de 50.000 comandes a les botigues en línia del grup. D'aquestes quatre jornades de compres, només durant la de divendres es va arribar als 2 milions en vendes, i la mitjana dels altres tres dies es va situar en el milió d'euros.

Aquestes vendes, més les que espera assolir al llarg de la campanya de Nadal, permetran a Tradeinn superar totes les previsions de creixement i facturació, que a principis d'any s'havien situat en una xifra propera als 100 milions d'euros. Segons va explicar David Martín, CEO i fundador del grup, «no només aconseguirem aquesta màgica xifra, sinó que superarem els 120 milions d'euros i tancarem l'any amb un creixement per sobre del 50%». El 2016, Tradeinn va facturar 75 milions d'euros, unes vendes que aquest any ja havia aconseguit abans de setembre.

Fa poques setmanes, Tradeinn va llançar una nova botiga en línia especialitzada en la venda d'articles per a la pràctica d'esports extrems: xtremeinn.com. Amb ella, el grup liderat per Martín ja compta amb 14 botigues en línia, des de les quals ven a 193 països, sent un dels principals grups de venda per internet de material esportiu del món. Gestiona una mitjana de més de 7.000 comandes diàries, compta amb més 2,5 milions de clients a tot el món i el seu nombre de referències a la venda gairebé arriba al milió d'articles. També disposa de dues botigues físiques: una a Celrà i una altra a Girona.