Interposades cent demandes a Girona per la fallida del Popular

L'Associació per a la Defensa dels Drets dels Consumidors (Apdef), que presideix l'advocat Francesc Garcia Rafanell, ja ha interposat cent demandes d'inversors perjudicats per la fallida del Banc Popular, la majoria persones grans que volen recuperar els estalvis tot i que «també hi ha d'altres perfils», van explicar ahir fonts de l'entitat. En el conjunt de l'Estat espanyol Apdef ja ha interposta 800 demandes contra l'entitat financera, que el mes de juny va ser adquirida per Banc Santander per un euro. Ahir, advocats d'Apdef es van reunir amb un grup d'afectats a Girona.



Informe posterior de Deloitte

De la seva banda, la Junta Única de Resolució (JUR) espera que en el primer trimestre de 2018 estigui llest l'informe de la consultora Deloitte sobre la resolució del Banc Popular, que determinarà si els afectats que van perdre la seva inversió en l'operació poden ser compensats, van apuntar ahir fonts europees citades per l'agència Efe. La JUR va ordenar el 7 de juny la resolució del Banc Popular a perquè es trobava en vies de fer fallida per falta de liquiditat, en una operació que va comportar la seva venda per un euro al Banc Santander i pèrdues totals per a accionistes i forquilles de deute subordinat. Segons les normes d'aquest organisme de la Unió Europea (UE), després d'una d'aquestes operacions ha de realitzar-se un informe posterior que comprovi que els accionistes i propietaris de bons no van rebre un tracte pitjor amb la resolució del que haguessin sofert si s'hagués deixat fer fallida l'entitat, un supòsit que prohibeixen les lleis europees sobre rescats bancaris. L'encarregada de realitzar aquest informe és la consultora Deloitte, la mateixa que va elaborar l'informe de valoració del Popular sobre el qual les institucions europees van basar la decisió de resoldre l'entitat, i que li atribuïa un valor negatiu d'entre 2.000 i 8.200 milions d'euros.



El primer trimestre de 2018

La JUR espera que l'informe estigui llest en el primer trimestre de 2018 i preveu publicar-ho. En cas que aquest determini que accionistes i creditors van tenir un tracte pitjor que si l'entitat hagués caigut, la JUR haurà de compensar-los amb fons del Fons Únic de Resolució (FUR), una «caixa» de què disposa la institució per pagar grans resolucions europees i que es nodreix de contribucions de les entitats financeres. La seva elaboració és, per tant, clau per saber si les demandes dels inversors (95 solament davant els tribunals europeus) podran saldar-se amb una compensació per les pèrdues sofertes. La confecció de l'informe porta mesos, ja que es tracta d'un cas complex, el primer de la història de la JUR, i el Popular té moltes subsidiàries, entre altres factors, apunten fonts europees.

Alguns dels inversors que han presentat demandes, argumenten que encarregar l'informe posterior a Deloitte, la mateixa consultora que va valorar l'entitat abans de la seva resolució, genera un conflicte d'interessos atès que aquesta té interès a avalar els comptes fets llavors. No obstant això, en aquest informe la consultora no realitzarà un nou exercici de valoració, sinó que analitzarà què hauria ocorregut amb els inversors que van sofrir pèrdues en cas de no haver-se produït la resolució.