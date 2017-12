L´activitat constructora es moderarà el 2018 i el sector creixerà un 3,8%

El sector de la construcció creixerà tres dècimes menys durant el 2018 per la situació política a Catalunya, segons la previsió que donava a conèixer ahir l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). El pronòstic de l'ITeC, en base al darrer informe Euroconstruct, rebaixa la millora del 4,1 al 3,8%. «La incertesa política no causa un daltabaix al sector de la construcció però tampoc surt gratis», assegurat el director general de l'ITeC, Francisco Diéguez. Diéguez remarca que esperen que la situació es «calmi i es normalitzi», amb la qual cosa confien poder millorar les previsions de cara al proper informe d'aquí a sis mesos. En cas que «no es recondueixi» la situació política, Diéguez ha pronosticat que els «inversors se n'aniran d'Espanya» i el sector «patirà més del que estem preveient». D'altra banda, les expectatives de creixement per al 2017 han millorat un 1,1% respecte a l'anterior previsió, i assoliran un creixement del 4,1%. «Les obres iniciades aquest 2017 no es paren», constata Diéguez.



No fer alarmisme

En general, el sector immobiliari no s'està veient afectat fins al moment pel context polític català, segons el portal immobiliari Pisos.com. El director d'estudis de la plataforma, Ferran Font, va explicar ahir que no cal ser «alarmista» sobre com està afectant la política a Catalunya al mercat immobiliari els últims mesos i que encara és d'hora per valorar amb garanties l'impacte. Pisos.com recull aquesta informació dels operadors que s'hi anuncien per comprar, llogar o vendre immobles, que van des de particulars fins a agències immobiliàries. Això no obstant, Font creu que la situació política catalana pot ser un dels riscos que condicionin el desenvolupament del mercat immobiliari el 2018, que, com el 2017, s'espera que continuï la seva tendència positiva i amb un creixement estable de preus, compravenda, hipoteques i visats de nova construcció.

Segons les dades del portal, els preus de l'habitatge estan assolint cotes similars als del 2005 i la variació interanual a Catalunya respecte al mes d'octubre del 2016 va registrar un augment del 0,98%. En referència a les compravendes, Pisos.com estima que el 2017 es tancaran 80.000 operacions, fet que suposa un 18% més que el 2016, mentre que per a les hipoteques la previsió és de 50.000 firmes, que representen una pujada interanual del 10%.

De visats d'obra nova, el portal espera que el 2017 la xifra a Catalunya sigui d'11.000 i per a l'any que ve pronostica que s'arribarà als 14.000. Segons el portal, a més del context polític, un altre factor que pot afectar el sector immobiliari el 2018 és l'aprovació de la nova llei hipotecària, que Font ha emfatitzat que marcarà un «punt d'inflexió». La nova llei preveu augmentar la protecció dels usuaris respecte als bancs.