Paga extra de Nadal: Treu-li tot el suc

Amb la nòmina de desembre molts afortunats cobren també la paga extra de Nadal. En aquests dies de tant consum és molt fàcil gastar-se-la gairebé sense adonar-se en capritxos innecessaris que en una altra època de l'any mai ens permetríem, com un sopar en un restaurant de luxe o unes joies per lluir durant les festes, especialment si el nostre pressupost la resta l'any és ajustat.

Si aquest any vols treure-li tot el suc a la teva paga extraordinària de Nadal, no et perdis els següents consells que deus tenir en compte pel que fa a l'ingrés al compte bancari:

-El estalvi en primer lloc: De la teva paga extra de Nadal treute entre la meitat o un terç del total per dedicar-lo exclusivament a l'estalvi segons les teves possibilitats. És a dir, si el teu extra és de 1.200 euros has de guardar per estalviar entre uns 600 i 300 euros. Aquests diners has d'ingressar-los en un compte que disposis especialment per guardar els teus estalvis i que no hauràs de tocar mai, excepte en casos de necessitat real. La resta de l'any hauries d'ingressar més diners en aquest compte per poder anar fent un bon 'coixí' que t'ajudi en moments de dificultats.

-Planifica les despeses de Nadal: Encara ets a temps. És convenient que anotis totes les despeses que preveus que tindràs en aquestes dates. En ells has d'incloure les despeses en regals, despeses en loteria, despeses en dinars o sopars de fora de casa, despeses en viatges per visitar a la teva família o la compra per al sopar de Cap d'Any o el dinar de Reis.

Un cop tinguis la llista anota quants diners de la teva paga extra gastaras en cada cas. Per exemple, en el regal per l'àvia 50 euros, altres 50 per al cotilló de Cap d'Any, i 80 o 100 euros en la loteria de Nadal. De tal manera que has de quadrar els diners que t'han quedat després de restar l'apartat d'estalvi amb el de les despeses extres que tens aquest mes. Si no ho aconsegueixes hauràs reduir les teves despeses i hauràs de plantejar-te no anar a algun sopar fora de casa o fer un menú de Nadal més barat.

-Petits capritxos: Si després de realitzar aquesta operació has aconseguit que et sobre alguna cosa de diners, llavors ja pots pensar en pegar-te un petit caprici, com una sessió de perruqueria abans de Nadal, un vestit nou per cap d'any o un cap de setmana a la neu.