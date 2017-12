El Govern traurà 3.586 milions d'euros del Fons de Reserva de les pensions per poder afrontar el pagament de la paga extra de Nadal, per la qual també utilitzarà els 4.206.000 que queden del préstec que l'Estat aprovar per a la Seguretat Social el passat mes de juny.

Segons un comunicat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al desembre s'abonaran als pensionistes un total de 17.470 milions per les nòmines ordinària i extraordinària de les pensions, més la liquidació de l'IRPF de les mateixes.

La major part d'aquest import (9.678.000) es cobrirà amb la recaptació per cotitzacions del propi sistema, mentre que la resta (7.792.000) procediran dels recursos addicions esmentats (fons de reserva i préstecs de l'Estat).

Després de la nova disposició anunciada avui, la reserva de les pensions es quedarà en 8.095.000 (preu d'adquisició), que suposen un 0,73% del PIB, amb un valor de mercat molt similar (8.084.000).

Des de la seva creació l'any 2000 i fins l'1 de desembre d'aquest any, el Fons de Reserva ha generat rendiments nets que pugen a 28.932.000 d'euros, dels quals 173 milions s'han generat en el que va d'any.

Des que el 2012 es va utilitzar per primera vegada aquest fons, el Govern ja ha utilitzat 70.851.000, el que suposa gairebé el 90% del total.

En total el 2017 s'han necessitat 17.292.000 en recursos addicionals per cobrir les dues pagues extres d'estiu i Nadal, dels quals 10.192.000 es corresponen amb el préstec transferit per l'Estat, en tant que 7.100 milions surten del Fons de Reserva.

Fonts del Ministeri d'Ocupació han explicat que aquesta quantitat és gairebé 3.000 milions inferior a la que es va necessitar en 2016, any en què es van utilitzar 20.136.000 de la guardiola de les pensions.

En el seu comunicat, el Ministeri ha recordat que el Fons de Reserva de la Seguretat Social es va crear amb l'objectiu de constituir reserves que permetessin atenuar els efectes dels cicles econòmics baixos i garantir l'equilibri financer del sistema de pensions, en compliment del Pacte de Toledo.

També ha recordat que la concessió de crèdits de la Seguretat Social per garantir l'equilibri pressupostari no és una novetat en aquest exercici, ja que les lleis pressupostàries entre 1994-1999 ja incloïen clàusules similars.

Per garantir el pagament de les pensions en un moment de dèficit conjuntural de la Seguretat Social, els pressupostos generals de l'Estat de 2017 van incorporar en la seva disposició addicional novena a la concessió d'un préstec a la Seguretat Social per 10.192.000 d'euros, que no reporta interessos i amb un termini màxim de cancel·lació de 10 anys a partir de 2018.