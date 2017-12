El rebut de la llum s´encareix per tercer mes i se situa en els 61 euros de mitjana

La factura de la llum per a un consumidor domèstic mitjà acollit a la tarifa regulada (Preu Voluntari per al Petit Consumidor o PVPC) ha pujat al novembre un 1,46% respecte a la d'octubre, amb la qual cosa encadena tres ascensos consecutius i aconsegueix el seu segon import més alt en tot 2017. El rebut d'electricitat ha estat al novembre un 3 % més car que fa un any i la nova pujada s'ha produït després que a l'octubre repuntés un 7,48 % respecte al setembre, mes en el qual es van veure interromputs els descensos de juliol i agost.

La factura per a un consumidor tipus –amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum anual de 3.000 quilowatts hora (250 quilowatts hora al mes)– s'ha situat al novembre en 61,04 euros, segons els resultats del simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Malgrat l'encariment d'un 3% respecte a novembre de l'any passat, el rebut segueix sent un 10,57 % més barat que al gener de 2017, quan va assolir l'import més alt l'any i es va situar en els 67,49 euros. . El Ministeri d'Energia preveu que un consumidor tipus pagui al cap d'aquest any 835 euros per l'electricitat, enfront dels 759 euros que va gastar en 2016, un 10% més.