Amazon obre una taquilla de recollida a Calonge

Els lockers (taquilles automàtiques) d'Amazon ja es poden trobar, entre d'altres ciutats, en més de 120 punts de Madrid, Barcelona, Alacant, Sevilla, Tarragona, València, Granada, Múrcia i... Girona. A la província, el gegant nord-americà del comerç electrònic ha escollit l'estació de Repsol ubicada al quilòmetre 1,03 de la carretera GI-667, a tocar de la C-31, a Calonge, per ubicar-hi un dispensador automàtic de comandes. De moment és el primer –i l'únic– que hi ha operatiu.

Amazon Lockers, un servei que la firma va presentar fa tot just uns dies i que ja opera en 30 capitals, permet als clients enviar les seves comandes d'Amazon al punt de recollida que triïn en diferents ubicacions d'aquestes ciutats d'«una forma fàcil i segura». Alguns d'aquests Lockers estan disponibles per als clients les 24 hores del dia, set dies a la setmana. Són taquilles automàtiques en les quals els clients poden recollir els seus paquets quan els convingui.



Opció de triar

Es poden trobar aquestes taquilles en estacions de servei Repsol (és el cas de Calonge), restaurants Telepizza, centres comercials Merlin i Unibail, supermercats Dia i trasters OhMyBox seleccionats. Els clients d'Amazon poden triar l'Amazon Locker que s'ajusti millor al seu horari, ja sigui en una gasolinera als afores o en un dels centres comercials, pizzeries o supermercats situats al centre de la ciutat. Després de comprar a Amazon.es, els clients seleccionen un Amazon Locker, on poden recollir el seu paquet al moment més adequat per a ells, expliquen des de la companyia. Tan aviat com el paquet arriba a la taquilla, el client rep una notificació per correu electrònic amb un codi únic, així com l'adreça i l'horari d'obertura del dispensador que ha seleccionat.



Millorar l'experiència

Un cop allà, els clients poden introduir el seu codi manualment o escanejar el codi de barres. Disposen de tres dies per recollir els paquets, abans no siguin retornats a Amazon. «Els nostres clients de 30 ciutats espanyoles ja poden usar Amazon Lockers. Ens alegra que puguin triar on i quan recollir les seves comandes», apunta François Nuyts, vicepresident i director General d' Amazon.es i Amazon.it. «Estem invertint molt a Espanya per millorar constantment l'experiència de compra dels nostres clients i estem orgullosos d'oferir Amazon Lockers com una alternativa, així com d'associar-nos amb empreses com Repsol, Telepizza, Unibail o Dia, entre moltes altres, que poden oferir als seus clients un nou servei».



Aliança amb Repsol

«L'aliança amb Amazon reforça el nostre compromís amb el client i ens permet proporcionar-li un nou servei que completa la cada vegada més àmplia oferta en els nostres punts de venda», afirma, de la seva banda, la directora general de Downstream de Repsol, María Victoria Zingoni. «L'àmplia xarxa d'estacions de servei de Repsol, integrada per 3.500 punts a Espanya, ens converteix en un soci proper als consumidors», afegeix. «L'acord amb Amazon és molt important i recolza l'estratègia de Telepizza per oferir solucions i innovació en el que fem», comenta per la seva part Pablo Juantegui, president de Telepizza.