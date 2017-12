La banca ha retornat uns 2.000 milions d´euros per clàusules sòl no transparents

El Govern es mostra satisfet amb la resposta de la banca als hipotecats amb clàusules sòl que han reclamat els seus diners a través del sistema extrajudicial promogut pel Ministeri d'Economia i que ha suposat el reintegrament als afectats de gairebé 2.000 milions d'euros. El portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, va considerar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el balanç d'aquesta alternativa a la via judicial és «molt positiu», ja que la banca ha estimat més de 450.000 reclamacions de clients. Aquesta xifra suposa el 45% de les més d'un milió de reclamacions presentades, encara que d'aquesta última xifra cal descomptar més de 340.000 sol·licituds que no procedien i unes altres 11.000 en les quals el mateix client va desistir.

La patronal bancària AEB ha estat la primera a destacar que els bancs han revisat de forma exhaustiva i rigorosa totes les reclamacions de clients, resolent a favor o en contra en funció que s'ajustessin o no als criteris de transparència establerts per la justícia. I és que, com recorda el Ministeri d'Economia, el Tribunal Suprem no va sentenciar que totes les clàusules sòl fossin nul·les, sinó només aquelles que no fossin transparents. Per això el Govern valora que la banca hagi admès el doble de reclamacions que les que ha desestimat, que sumen gairebé 205.000, i es felicita que amb aquest procediment extrajudicial s'hagi compensat els clients de forma «senzilla, ràpida i gratuïta». L'altra gran patronal del sector financer, CECA, que representa els bancs creats per les antigues caixes, coincideix que el model de resolució de reclamacions implantat per llei està complint satisfactòriament els seus objectius.