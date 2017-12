La Cambra de Girona guardona setze establiments històrics de la província

La Cambra de Comerç de Girona va concedir aquesta setmana els seus premis als establiments històrics, entre els quals destaquen per la seva importància dins de la demarcació el Grup Oller, Rieju i Medplaya Hotels. El Grup Oller de Cassà de la Selva, empresa dedicada a l'elaboració de taps de suro per a cava, celebra precisament enguany els seus 125 anys d'història. La societat, que exporta un 70% de la seva producció a l'estranger, ha mantingut les seves seus a Cassà i Reims des que va ser fundada per Francisco Oller el 1869. El grup Oller va facturar 25,7 milions l'any 2016, un 5% més que l'any anterior, i va obtenir un benefici d'explotació de 3,1 milions d'euros i un Ebitda de 4 milions d'euros.

La societat Rieju s'ha consolidat darrerament com la principal fabricant de motocicletes de capital català. L'empresa, nascuda el 1934 a Figueres, va tancar l'any 2015 amb uns ingressos de 15,96 milions d'euros i el 2016 va fabricar unes 10.000 motocicletes. Entre les línies que produeix aquesta empresa altempordanesa hi ha off-road, scooter, elèctrica i esportiva, així com bicicletes elèctriques. La companyia, que té un total de 58 treballadors, ven a altres països el 80 per cent de la producció de la seva fàbrica situada a Figueres.

Medplaya és una cadena hotelera que va néixer l'any 1967 a Girona i que compta amb 16 establiments a Espanya situats a destinacions de platja com la Costa Brava, Maresme, Salou, Benidorm, Costa del Sol i Costa del Mar Negre. En total, el grup gestiona 3.929 habitacions amb 8.080 places hoteleres. Encara no operant originalment sota el nom de Med Playa, l'empresa va començar construint diversos hotels a Benidorm entre els anys 1967 i 1968. Des de llavors el grup ha expandit les seves operacions obrint més hotels a ciutats com Torremolinos i Benalmádena a la Costa del Sol; Benidorm a la Costa Blanca; Salou a la Costa Daurada; Calella al Maresme; i Tossa i Platja d'Aro a la Costa Brava.

També va ser guardonat els establiments Magatzems Tàlia (1967) de Cassà de la Selva; Instal·lacions Martí Duran (1967) de Riudellots de la Selva; Can Pineda (1967) de Ripoll; Carns i Embotits Planas (1967) de Viladamat; Palau Carnissers (1967) de Ribes de Freser; Golf Platja de Pals (1966); Roser Grup (1959) de Cassà de Selva; Roget Automoció (1960) de Llagostera; Reixach Automoció (1948) de Cornellà de Terri; Dausà (1926) de Cassà de la Selva; La Selva (1917) de Campllong; Íngrid Moda (1868) de Torroella de Montgrí i Besora (1642), situada a Olot.