Els fons d'inversió socialment responsables (ISR) són aquells que tenen en compte en els seus processos d'anàlisi i selecció d'inversions, a més de les dades merament financeres, una sèrie de criteris relacionats amb factors mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

Hi ha diferents mètodes per gestionar inversions ISR que van des de la simple exclusió d'activitats concretes (fabricació d'armament controvertit), passant per processos de selecció basats en les millors valoracions ASG, fins a la integració total de l'anàlisi ASG en l'anàlisi financera tradicional. Un dels avantatges que té integrar criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu és que podem fer més eficient la rendibilitat-risc de la nostra cartera evitant que les companyies que la componen es vegin embolicades, per exemple, en escàndols de corrupció, mediambientals o de violació dels drets humans. Aquests aspectes no només afecten les companyies analitzades. També als seus clients, proveïdors, productes i serveis i, en definitiva, a tot el que les envolta.

Un altre dels aspectes clau de la ISR és que pot ajudar al control de les empreses en què s'inverteix i, per tant, a evitar problemes futurs, gràcies al compromís o implicació accionarial. En aquest sentit, els fons d'inversió i plans de pensions tenen la capacitat de desenvolupar un diàleg actiu amb les companyies i traslladar a les juntes d'accionistes la seva visió de com s'estan desenvolupant les polítiques de responsabilitat social i govern corporatiu.

Els principals demandants d'inversions socialment responsables han estat sempre les institucions, grans fons de pensions i organismes públics. El petit inversor ni tan sols s'havia arribat a plantejar si era possible canalitzar el seu estalvi a través d'aquest tipus de productes.

Doncs bé, cada dia veiem més gestores de fons d'inversió i de plans de pensions llançant nous productes ISR accessibles per a l'inversor particular. Aquests productes neixen a més amb el compromís d'oferir bones rendibilitats.