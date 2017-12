El full de ruta del vehicle elèctric

Amb l'entrada en vigor de l'Acord de París, la comunitat internacional es va comprometre a

passar a una economia moderna i hipocarbònica, mentre la indústria de l'automòbil està experimentant una transformació radical. «Europa ha d'aprofitar l'oportunitat que se li presenta per esdevenir un líder mundial, sobretot tenint en compte que hi ha paï- sos com els Estats Units i la Xina que estan fent grans passos», afegeixen fonts de la Comissió. Per posar un exemple: les vendes de la UE de turismes nous pel que fa a les vendes mundials han caigut del ??? d'abans de la crisi financera (????/????) al 2?? a l'actualitat. Així doncs, per tal de mantenir la quota de mercat i accelerar la transició cap als vehicles d'emissions baixes i nul·les, la Comissió ha proposat nous objectius per a les emissions mitjanes de diòxid de carboni de la totalitat del parc de turismes i furgonetes nous que s'han d'aplicar, respectivament, a partir de ???? i ????.

Les propostes presentades estableixen normes ambicioses la finalitat de les quals és ajudar a garantir unes condicions de competència equitatives entre els diferents agents del sector que operen a Europa. Així mateix, el paquet marcarà un rumb cap a la consecució dels compromisos subscrits

per la UE en virtut de l'Acord de París i fomentarà tant la innovació en les noves tecnologies i els nous models de negoci com un ús més eficient de totes les formes de transport de mercaderies. A més, les propostes comptaran amb el reforç d'instruments financers específics destinats a garantir un desplegament ràpid.

Els objectius de reducció de les emissions de diòxid de carboni proposats fa uns dies per la Comissió són el resultat d'una anàlisi i de la participació activa de les parts interessades, des d'ONGs fins a la mateixa indústria. Tant per als turismes nous com per a les furgonetes noves, les emissions mitjanes de diòxid de carboni hauran de ser un ??? inferiors el ???? respecte al ????.

«Hem entrat en una era de transformació econòmica favorable per al clima. El conjunt de propostes presentat crea les condicions necessàries perquè els fabricants europeus portin la davantera en la transició energètica mundial en lloc de seguir-ne d'altres. Els incitarà a fabricar els millors turismes, els més nets i competitius, i això al seu torn els ajudarà a recuperar la confiança dels consumidors. És un gran pas en la direcció correcta: una economia europea sostenible i moderna que comportarà un aire més net

a les nostres ciutats i una millor integració de les energies renovables en els sistemes energètics presents i futurs», explica Maros Sefcovic, vicepresident responsable de la Unió de l'Energia.

El paquet de mobilitat neta consta de diferents eines per a la seva implantació. Entre elles destaquen diverses directives com la Directiva sobre vehicles nets, que fomenta les solucions de mobilitat neta en les licitacions de contractació pública i d'aquesta manera estableix una sòlida base per estimular la demanda i que hi hagi més desplegament de solucions de mobilitat neta. Se li suma la Directiva sobre serveis de transport de passatgers en autocar, que promou el desplegament de les connexions en autobús de llarga distància a tot Europa per tal d'oferir opcions alternatives a l'ús de vehicles particulars, contribuirà a reduir en major mesura les emissions del transport i la congestió s les carreteres. En conseqüència, hi haurà més opcions de mobilitat, de més qualitat i més assequibles, especialment per als ciutadans amb menys recursos econòmics.



Facilitar incentius

També es pretén revisar la Directiva del transport combinat, que fomenta l'ús combinat de diferents maneres per al transport de mercaderies (com camions i trens), farà que sigui més fàcil per a les empreses obtenir incentius i, per tant, encoratjarà l'ús combinat de camions i trens, gavarres o vaixells per al transport de mercaderies.

Així mateix, es busca elaborar noves normes sobre emissions de

diòxid de carboni destinades a ajudar els fabricants a acceptar la innovació i subministrar vehicles de baixes emissions al mercat. La proposta també inclou objectius tant per al ???? com per al ????. L'objectiu intermedi de ???? garanteix que les inversions es posin en marxa des d'ara. Per la seva banda, l'objectiu de ???? ofereix estabilitat i marca una direcció a llarg termini perquè es mantinguin aquestes inversions. Aquests objectius contribueixen a impulsar la transició dels vehicles amb un motor de combustió convencional als vehicles nets.

Tot això es combinarà amb un

pla d'actuació i solucions d'inversions per al desplegament transeuropeu de la infraestructura per als combustibles alternatius. L'objectiu és aconseguir un nivell d'ambició més alt en els plans nacionals, incrementar la inversió i aconseguir més acceptació per part dels consumidors.