Girona, la província catalana on més creix la contractació de discapacitats

De les quatre províncies catalanes, Girona (15,2%) i Lleida (14,1%) són les que experimenten un increment més gran de contractes a professionals amb discapacitat, segons un estudi elaborat sobre aquest tipus de professionals, seguides de Barcelona (12,4%) i Tarragona (4%). La Fundació Randstad, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra avui, ha fet un informe sobre l'evolució estadística de contractes a aquests professionals, que té en compte les dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de gener a octubre entre 2010 i 2017. L'anàlisi pondera el tipus de contracte, indefinit o temporal, i la comunitat autònoma i província on resideix. Així, les empreses de Girona van contractar 1.188 professionals amb discapacitat durant els primers deu mesos de l'any.

En el conjunt de Catalunya, el document constata que s'han formalitzat 12.670 contractes a professionals amb discapacitat a Catalunya, la dada més alta des de 2010, la qual cosa representa un augment de l'11,8% respecte al 2016, quan se'n van signar 11.332. Quan s'analitza la tipologia de contractes realitzats a aquest col·lectiu (indefinit o de durada determinada), s'observa que el 24,1% del total de contractes són indefinits i el 75,9%, de durada determinada. «Crida l'atenció que durant els primers deu mesos de 2017, el 34,6% dels contractes indefinits a professionals amb discapacitat a Catalunya prové d'un contracte de durada determinada, 6,7 punts percentuals menys que la mitjana nacional (41,3%)», apunten els autors de l'informe. En termes absoluts, s'han concretat 1.057 conversions de temporals a indefinits al Principat.

A nivell d'Espanya s'han signat 92.586 contractes a professionals amb discapacitat, la qual cosa representa un augment del 13% respecte al 2016, quan se'n van signar 81.918. Igual que a Catalunya, aquesta xifra és la més elevada des de 2010. De l'anàlisi de la sèrie històrica se'n desprèn que els contractes a professionals amb discapacitat gairebé s'han duplicat durant els últims vuit anys i han passat de 51.177 als més de 92.000 d'aquest exercici. Des de 2010, les contractacions han crescut de manera constant, a excepció d'una lleu contracció el 2012 (-1,4%). D'ençà d'aquell any, la contractació de professionals d'aquest col·lectiu s'ha incrementat un 78,4%.

«Un dels factors que més influeixen a l'hora d'obtenir un contracte laboral és la comunitat autònoma o província on resideix el professional», exposa el document. En qualsevol cas, l'anàlisi revela el «bon comportament» registrat en termes generals, ja que 16 de les 17 regions han intensificat el volum de contractació en l'últim any. Set comunitats autònomes creixen per sobre de la mitjana nacional (13%): Comunitat Valenciana (21,7%), Aragó (20%), Andalusia (18,6%), Múrcia (18,1%), Madrid (17,1%), Canàries (15,4%) i Castella i Lleó (15,3%). Catalunya (11,8%), per la seva banda, creix per sota de la mitjana nacional.