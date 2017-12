Una exposició a Los Angeles destaca els gran fracassos empresarials als EUA

Una exhibició inaugurada ahir a Los Angeles (EUA) busca destacar que els fracassos són part del camí cap a l'èxit en els negocis o la innovació, i per a això s'exposa al públic alguns ítems que són part de la història dels grans fiascos empresarials i en els quals Donald Trump no està exclòs. El Museu dels Fracassos, que es podrà veure al A+D Architecture and Design Museum, vol transmetre que de les derrotes sempre es treu alguna cosa positiva i com a prova s'exhibeixen exemples de sonores caigudes darrere de les quals hi ha gegants com Sony, Google o Ford.