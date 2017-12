El mercat dels productes electrònics reparats viu un important creixement

El mercat dels productes electrònics reparats està creixent a Espanya amb iniciatives com la de la plataforma en línia Back Market, que va començar a operar fa un any i ha multiplicat ja per cinc el nombre d'articles oferts mentre expandeix la seva xarxa de tallers col·laboradors. La responsable de desenvolupament de negoci de Back Market, Maite Hellín, va explicar que la plataforma, que va néixer a França el 2014, va entrar al mercat espanyol al febrer de 2016 amb una oferta de 20 productes al dia i en un any la xifra ja s'ha elevat fins als entre 100 i 200 diaris.

Back Market, que es presenta com el primer mercat en línia dedicat de manera exclusiva a la compravenda de productes reparats, ofereix milers de productes electrònics i elèctrics en perfecte estat de funcionament i a preus per sota del mercat.

Hellín va destacar que la plataforma posa a disposició dels usuaris productes «recondicionats» per professionals certificats, de manera que funcionen com nous, amb garantia de fins a dotze mesos i amb compromís de reemborsament si el client no està satisfet.

Back Market es diferencia dels seus competidors, segons va explicar la responsable de desenvolupament del negoci, en què tots els seus productes són recondicionats i no barreja articles nous amb altres de segona mà, com pot fer, per exemple, el gegant Amazon. El web ofereix actualment un catàleg de 40.000 productes (6.000 a Espanya).