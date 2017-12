Pronostiquen que la intel·ligència artificial portarà a una revolució econòmica

Els líders dels principals gegants tecnològics en l'àmbit mundial, com Apple, Alibaba o Google, han presagiat una revolució econòmica i social amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) i el seu ús a través d'internet. Reunits en l'obertura de la quarta edició de la Conferència Mundial sobre Internet, els màxims executius i gurus de la tecnologia global van enaltir les immenses possibilitats que s'obren, però van advertir d'importants riscos per a la seguretat i la privacitat i van demanar més cooperació internacional. La presència en els debats de Tim Cook (Apple), Sundar Pachai (Google) o Chuck Robbins (Cisco) al costat dels líders de gegants xinesos com Jack Ma (Alibaba), Pony Ma (Tencent), Robin Lee (Baidu) o Ley Jun (Xiaomi) va suposar un impuls polític per al Govern xinès, ja que les tres primeres edicions no havien atret figures d'empreses o governs occidentals.

«Mai abans el futur havia ofert tantes possibilitats», amb tecnologies «que poden canviar el món», va afirmar Cook, conseller delegat d'Apple, que va considerar totalment imprescindible «inculcar» una mica d'humanitat als futurs avenços per, d'aquesta manera, assegurar que els efectes siguin positius.