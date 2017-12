L´any tancarà amb 600.000 nous llocs de treball, diu Rajoy

El president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que, amb les dades d'ocupació de novembre conegudes fetes públiques pel Govern, aquest any es crearan 600.000 nous llocs de treball, «amb tota seguretat», a Espanya. En l'acte de lliurament dels IV Premis Cepyme, Rajoy va destacar que en els últims dotze mesos la Seguretat Social ha sumat 637.232 afiliats que, sumats als de 2016 (més de 550.000), els 525.000 de 2015 i els més de 400.000 de 2014 afloren un total de més de 2,1 milions d'ocupats en quatre anys a l'Estat. «No és necessari insistir en la importància d'aquesta xifra, per exemple, per al sosteniment de les pensions», va subratlla, en aquest context, el president del Govern central Rajoy, que també va insistir que Espanya tornarà a créixer aquest any per sobre del 3%, va recordar que l'objectiu de l'Executiu espanyol passa per començar l'any 2020 amb 20 milions d'ocupats al país.

Sobre les dades de l'atur registrat al novembre, la patronal catalana Foment del Treball les associa a la inestabilitat política i institucional; davant d'aquesta constatció, l'organització considera «urgent» generar un clima d'estabilitat institucional i seguretat jurídica «per garantir el creixement econòmic i d'ocupació». I afegeix: «l'increment excepcionalment elevat del nombre d'aturats del mes anterior ens obliga a estar especialment expectants en els propers mesos per valorar si es manté aquesta tendència negativa» en l'economia catalana.