La matriculació de cotxes híbrids es dispara un 56% en onze mesos a Girona

La mobilitat verda guanya terreny, poc a poc, en el mercat de l'automòbil: segons dades de l'Agrupació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), que agrupa els principals marques productores de vehicles d'Espanya, de gener a novembre d'enguany a Girona s'han matriculat 1.015 cotxes propulsats per motors que incorporen tecnologia híbidra. Això representa un 56,15% més que en el mateix període de 2016, quan se'n van matricular 650, segons consta en l'estadística oficial de la patronal. Només al llarg del mes passat a la província es van vendre 72 vehicles híbrids, un 51,39% que el mateix mes de l'any 2016.



Comunitats amb més recursos

En aquest context, les dades donades a conèixer ahir per Anfac constaten que el vehicle elèctric, tot i que encara representa un segment molt marginal del mercat, va guanyant terreny: així, per exemple, el mes passat se'n van matricular 12 a Girona, un 500% més que al novembre del 2016, quan se'n van posar en circulació només dos. En el còmput dels onze primers mesos de l'any, la venda de vehiles elèctrics se situa en les 105 unitats, gairebé el doble (94,44%) que en el mateix períodes de 2016 (54). Les dades agrupades d'Anfac inclouen turismes, tot terrenys, vehicles comercials, autobusos i quadricicles, tant en el cas dels vehicles híbrids com en el dels elèctrics.



Comunitats amb més recursos

Pel que fa al conjunt de Catalunya, les tendències es repeteixen: en el cas dels híbrids les matriculacions han augmentat un 76,79%, amb 10.696 vehicles d'aquestes categories matriculats. Lidera les vendes la província de Barcelona amb 8.296 matriculacions de gener a novembre, un 81,37% més que en el mateix períodes de 2016.



Comunitats amb més recursos

Peel que fa a la venda de vehicles propulsats per bateries elèctriques el creixement registrat els onze primers mesos d'aquest any també és significatiu: a Catalunya se n'han matriculat 1.757 fins la novembre, un 54,67% més que els onze primers mesos de l'any passat (1.136). També en aquest segment de mercat Barcelona, amb 1.526 unitats matriculades, lidera les vendes en nombres absoluts. En el cas d'aquella província, el creixement de les matriculacions s'ha situat en el 48,73%, segons les dades d'Anfac.