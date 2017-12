Disset països i jurisdiccions, a la llista de paradisos fiscals de la Unió Europea

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (UE) van aprovar ahir la primera llista negra de paradisos fiscals del club comunitari, en la qual finalment s'han inclòs 17 estats i jurisdiccions. La llista inclou Samoa Americana, Bahrain, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sud, Macau, Illes Marshall, Mongòlia, Namíbia, Palaos, Panamà, Saint Lucia, Samoa, Trinidad i Tobago, Tunísia i Unió dels Emirats Àrabs. Aquestes jurisdiccions no s'han compromès a adoptar reformes en les seves polítiques fiscals durant el procés en el qual Brussel·les ha realitzat anàlisi a 92 territoris per comprovar si compleixen els criteris dels Vint-i-vuit sobre transparència, fiscalitat justa, erosió de la base imposable i trasllat de beneficis d'un territori a un altre.

El 2018, la Unió els enviarà una carta per explicar la decisió de qualificar-les de paradís fiscal i com poden abandonar aquesta llista negra. Així, estaran subjectes a sancions comunitàries i nacionals, si ben els Estats membres no van pactar les mesures concretes que s'aplicaran a cada país de la Unió Europea a les jurisdiccions, sinó que han establert una sèrie de mesures entre les quals poden triar. Aquestes inclouen una major vigilància de determinades transaccions, exigència de determinats documents o retencions a la font sobre els pagaments a aquestes jurisdiccions.

De la seva banda, el president panameny, Juan Carlos Varela, va denunciar que la inclusió de Panamà en la llista de paradisos fiscals és «totalment injusta» i va dir que ha cridat a consultes al seu ambaixador a Brussel·les, Darío Chirú. «És injust (...) sobretot amb totes les lleis que s'han aprovat i la transparència que hi ha en el nostre sistema financer», va declarar.