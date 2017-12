Quines botigues obren avui a Girona?

Els festius d´obertura del comerç a Girona són: 2 de juliol, 12 d´octubre, 26 de novembre i el 6,8,10, 17,24 i 31 de desembre. Per tant avui és un dels dies que els comerços poden obrir, en aquest cas de cara a la campanya de Nadal.

Molts gironins aprofiten el pont de la Constitució per visitar els centres comercials de la ciutat i fer les primeres compres de Nadal. No obstant això, els comerços no obren cada dia i cal planificar la ruta amb antelació per evitar sorpreses.

Girona Centre Comercial:

Les botigues adherides a l'eix del centre de Girona en la seva majoria obriran aquest festiu per aprofitar l'afluència de persones al carrer.

Espai Gironès

El centre comercial Espai Gironès obre avui dia de la Constitució 6 de desembre, amb la qual cosa es poden aprofitar aquests dies per fer compres de Nadal.

Hipercor Girona

L'espai comercial del Corte Inglés a Girona obre en el seu horari habitual.

Parc Comercial Mas Gri

Les botigues del Parc Comercial com Decathlon, MediaMarkt, Bauhaus obren aquest festiu i es pot aprofitar per anara fer compres de Nadal.