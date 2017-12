Menys estímuls del Banc Central el 2018

El Banc Central Europeu (BCE) assegura que mantindrà una notable presència al mercat malgrat que reduirà els estímuls monetaris a la meitat a partir de gener de 2018. El membre luxemburguès del comitè executiu del BCE, Yves Mersch, va dir ahir en una conferència a Frankfurt que «ara es pot aconseguir el mateix efecte en les rendibilitats amb un volum de compra més petit que abans amb un volum més elevat». En aquesta lína, Mersch va afegir que en la mesura que augmenten les tinences de deute del BCE, s'incrementa la necessitat de reinvertir-les i que per això van haver d'incrementar les compres brutes –que són les compres netes més les inversions– «en un entorn en el qual és més baix el nou endeutament en la majoria dels països de la zona de l'euro». L'Eurosistema, format pel BCE i els bancs centrals nacionals, «té encara una notable presència al mercat amb un volum de compres netes més baix», segons Mersch. Per a 2018 es preveuen unes amortitzacions acumulades d'uns 150.000 milions d'euros, va dir el banquer luxemburguès. D'altra banda, existeixen menys bons disponibles per comprar que al començament de 2015, quan va començar el programa d'estímuls monetaris, una altra de les raons que ha conduït el Banc Central a reduir els estímuls a partir del gener.