La CNMC avisa que el pla del Govern pot fer pujar el rebut del gas

Des de l'any 2013, un pla hivernal dissenyat pel Ministeri d'Energia, que ara dirigeix Álvaro Nadal, obliga les companyies gasístiques que operen a Espanya disposar de reserves suficients que garanteixin el subministrament energètic en episodis de «fred extrem». Ara, l'Executiu central planeja modificar aquest pla i, ahir, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), l'organisme regulador competent, va tocar la cresta al ministre en entendre que les modificacions que pretén introduir-hi «imposa noves obligacions a les empreses gasistes per tal que augmentin les reserves de gas davant de repunts extraordinaris de la demanda» i, això, acabarà repercutint en les butxaques dels consumidors: la factura del gas podria encarir-se encara més en un país que té el mèrit de tancar el segon trimestre de 2017 com el segon d'Europa amb el gas més car, segons dades de la Comissió Europea.

Davant d'això, la CNMC recomana que «es posposi l'aplicació [dels canvis] per evitar costos innecessaris al sistema» i evitar, així, perjudicis als ciutadans. En aquesta línia, el regulador demana fer «una anàlisi més assossegada i completa de les necessitats del sistema gasista en relació a la garantia del subministrament». A parer de la Comissió, «el sistema espanyol ja compta amb mesures suficients per garantir el subministrament en casos de fred extrem». A banda que cada comercialitzador és reponsable d'acumular el gas necessari per atendre la demanda dels clients –«cadascun coneix la seva posició de balanç en el sistema», precisa l'informe de la CNMC– existeix «un mercat organitzat en el que els comercialitzadors poden adquirir o vendre el gas necessari per al seu balanç». En aquesta context, la CNMC considera «més apropiades» altres mesures per reforçar la seguretat del servei i la liquiditat del mercat; com a exemple, proposa «establir obligacions de creadors de mercat, treballar per un mercat ibèric del gas i desenvolupar un mercat de futurs». O que els pagaments per capacitat a les centrals de cicle combinat per disponibilitat en períodes de forta demanda es facin «en funció de l'existència efectiva del gas», de manera que els titulars dels cicles combinats que vulguin rebre aquests pagaments hauran de «comptar amb existències suficients» que haurien de «ser supervisades».

En opinió de la Comissió, el Ministeri d'Energia, en la seva proposta, «no ha avaluat els costos que els canvis tindrien per al sistema». I recorda que el Reial Decret 1716/20041 «ja obliga» les empreses gasistes a «mantenir reserves de forma permanent» i que la normativa europea ha promogut «mecanismes de mercat» encaminats a fomentar la competitivitat i a evitar, «en la mesura del possible, mesures intervencionistes».