El 16 per cent del capital industrial d´Espanya, atrapat en «empreses zombis»

El 16% del capital industrial d'Espanya es troba atrapat en companyies que no poden tancar a causa de la seva baixa liquiditat, conegudes com a «empreses zombis», va assegurar l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en un informe sobre aquest fenomen i el seu efecte en la productivitat. Aquesta xifra, que es va duplicar entre 2007 i 2013, és la tercera més elevada dels països de l'OCDE, només per darrere de Grècia i Itàlia, amb el 28 i el 19%, respectivament. Si es tornés a nivells previs a la crisi, la productivitat augmentaria un 1,4%.

Segons estableix l'informe, presentat a la seu del centre d'estudis econòmic Bruegel a Brussel·les, aquesta problemàtica va créixer arran de la recessió econòmica i els seus efectes són més grans quan hi ha «un disseny inadequat dels règims d'insolvència».

En el cas espanyol, l'OCDE posa l'accent sobre el cost que assumeixen els emprenedors que fracassen, una variable que, si disminuís, podria reduir fins en un 10% la quantitat de capital atrapat en «empreses zombis».

L'informe assenyala Espanya com el segon país amb més marge de millora en aquest sentit, tot i que també recull que una relaxació en les barreres imposades a la reestructuració empresarial portaria a una reducció del 6%.

El Govern espanyol va reformar aquests dos aspectes entre 2010 i 2016, el període que s'analitza en el document, però la modificació es considera «insuficient» i s'estima que l'impacte sobre el capital atrapat en companyies sense liquiditat no arriba ni a la meitat de les seves estimacions.

Les «empreses zombis» solen arribar a aquest estat quan, davant la reducció o l'absència de beneficis, comencen a endeutar-se per poder assumir els salaris dels seus treballadors i els pagaments a proveïdors. Davant la impossibilitat de tornar a aconseguir liquiditat, el capital aportat pels creditors es queda atrapat en empreses que no tenen capacitat real per tornar-lo, situació que es produeix «perquè els baixos tipus d'interès fan possible que la banca aposti per la resurrecció d'empreses».

L'informe assenyala que l'increment dels recursos destinats a «empreses zombis» és proporcional al descens en la productivitat de les companyies «no zombis», una tendència que, si bé va ser agreujada arran de la crisi, es produeix des de 2003.

Un altre dels problemes que destaca l'OCDE és la dificultat dels treballadors d'aquestes empreses sense liquiditat per trobar una nova feina. Mentre que el 70% dels empleats que surten d'aquestes firmes troben una feina en un any a països com Suïssa o Dinamarca, aquesta xifra és de només el 50% a Grècia i Espanya.