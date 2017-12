Un de cada cinc euros d´inversió en R+D procedeix del sector farmacèutic

Les xifres rècord d'inversió en recerca de la indústria farmacèutica l'han convertit en líder de l'R+D industrial a Espanya. Suma ja el 21% del total de les inversions en aquest àmbit, crític per al desenvolupament econòmic de qualsevol país desenvolupat.

El sector farmacèutic establert a Espanya està deixant enrere la crisi i ha reprès a bon ritme el camí de les inversions en recerca i desenvolupament, fins al punt d'haver aconseguit el 2016 un total de 1.085 milions d'euros, fet que suposa un 8% més que l'any anterior, el major increment des de l'any 2008. L'augment confirma la tendència positiva després dels increments registrats el 2014 (2,4%) i 2015 (5,7%).

Aquesta aposta per l'R+D s'està duent a terme dins el marc de contenció de la despesa pública en medicaments derivat del Conveni de Col·laboració signat per Farmaindustria amb l'Administració amb l'objectiu compartit de garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut i l'accés dels pacients a la innovació farmacèutica en condicions d'equitat. El Conveni implica l'obligació de la indústria de compensar l'Administració si la despesa pública en medicaments creix per sobre del PIB i suposa per a aquesta un instrument que garanteix el control de la factura farmacèutica.