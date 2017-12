El comerç gironí preveu que la situació política afecti les vendes de Nadal

La campanya de compres nadalenques ha arrancat en paral·lel amb la cursa electoral i els botiguers de la província són prudents a l'hora de fer prediccions de vendes. A la ciutat de Girona s'espera que augmentin un 3% respecte a l'any passat -malgrat reconèixer que la situació política els influirà- i, en canvi, a Figueres esperen un estancament també ocasionat per la «incertesa política d'aquests moments».

El president de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, i el seu homòleg de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, coincideixen a pronosticar que la política repercutirà en la facturació. Tot i això, cap d'ells parla de descens i veuen en el Black Friday un impuls per al comerç.

«Les vendes es reparteixen més des que ens hem sumat al Black Friday, perquè allà ja comencen a repuntar», assegura Noguer. En el cas de Girona ja fa quatre anys que el petit comerç de la ciutat s'ha afegit al divendres de descomptes i promocions i, en fa dos, l'associació de botiguers parlava de «consolidació». Des de Figueres, De Anguera va més enllà quan parla d'èxit del Black Friday i assegura que a la capital de l'Alt Empordà es van doblar tant el nombre d'establiments adherits com les ofertes.

Malgrat els dos dies festius de comerços oberts aquesta setmana -a Girona ciutat al voltant del 70% dels establiments- i l'obertura dels diumenges, s'espera que els dies forts es concentrin a la setmana vinent. La coincidència del pont a les portes del cap de setmana, l'estabilitat meteorològica i la manifestació de dijous a Brussel·les haurien repercutit en les vendes, apunta des de Figueres Lluís de Anguera, ja que molts possibles compradors han optat per marxar de viatge.

A Girona la valoració és més optimista. «Veiem animació», diu Noguer, en referència als vianants que passegen pels carrers de la ciutat. A més, molts d'ells encara no compren -esperant a últim moment- i la majoria es dedica a comparar preus. Tot i això, els primers dies de pont «han anat molt bé», afegeix Noguera. El comprador majoritari és nacional, però a Figueres agafa força el client francès. Tot i que la seva presència a la ciutat va disminuir fa uns mesos, segons De Anguera, «ara sembla que torna a la normalitat i torna a passejar-se pel centre de la ciutat».



Rebaixes sense por

A la campanya de Nadal li seguiran les rebaixes, que començaran el diumenge 7 de gener -just després de Reis- i s'allargaran durant dos mesos de promocions, fins al 4 de març. Els petits comerciants ja s'han acostumat a la presència de les grans superfícies i marques internacionals. «Els tenim respecte, però el petit comerç li ha perdut por», sentencia Noguer. Conscients que no poden competir en molts nivells, el petit comerç aposta per la «proximitat, el tracte personalitzat i la confiança», a més de tenir una clientela diferenciada.