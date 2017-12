La despesa per habitant en moda el 2016 a Espanya va caure un 17,5% respecte al 2009

L'estudi «El sector tèxtil i la despesa en peces de vestir el 2017», d'EAE Business School, estableix que la despesa per habitant en moda a Espanya va ser de 450 euros el 2016, un 17,5% menys que el 2009, en plena crisi econòmica, quan va ser de 545 euros. En canvi, les previsions de la despesa en peces de vestir a Espanya per a l'any 2020 s'estima que se situï en 496 euros, xifra que suposaria un increment del 10% respecte a la despesa per càpita de 2016. La disminució de la despesa en peces de vestir a Espanya des de l'any 2009 s'ha traduït en una baixada del 26,5% del nombre d'empreses que es dediquen a aquesta manufactura, és a dir, s'ha passat de 10.938 empreses a 8.098 el 2016.

L'any 2016, les comunitats autònomes que més van gastar per càpita en peces de roba van ser el País Basc (580 euros), Melilla (567), Navarra (551), Ceuta (509) i Catalunya (501), que es van situar per sobre de la mitjana espanyola de 450 euros; mentre que les Canàries (338) i Castella-la Manxa (390) van ser les que menys van gastar. Galícia (492), Astúries (487), Cantàbria (482) i Madrid (468) es van situar prop de la mitjana espanyola. Balears va ser l'única la despesa per càpita de la qual el 2016 va ser superior a la de 2009, amb 440 euros, mentre que aquell any va ser de 412.

Per comunitats autònomes, la previsió per a l'any 2020 de despesa per càpita segueix el mateix patró, ja que les autonomies més septentrionals (amb l'única excepció d'Aragó) més Ceuta i Melilla seguiran tenint un import de despesa molt per sobre de la mitjana estatal (496 euros) –que s'incrementarà un 10,1% respecte al 2016–, mentre que les més meridionals, amb Canàries al capdavant, la tindran molt per sota.

A nivell mundial, la Xina i Polònia van mostrar una major taxa de creixement, amb un 7,15% i un 6,97%, respectivament, que es va traduir en una despesa mitjana per llar de 509 euros a la Xina i de 723 a Polònia ; mentre que els que menys van créixer van ser Espanya (-3,5%), Itàlia (-2.6%) i Holanda (-1,9%).