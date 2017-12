Dos germans nord-americans acumulen més de mil milions de dòlars en bitcoins

Els germans bessons Winklevoss van sentir a parlar dels bitcoins per primer cop a Eivissa.

Els germans bessons Tyler i Cameron Winklevoss, que es van disputar amb Mark Zuckerberg la idea original de Facebook, s'han convertit en les primeres persones conegudes que han acumulat més de mil milions de dòlars en bitcoins. Els Winklevoss van invertir 11 dels 65 milions de dòlars que van guanyar en la seva demanda contra Zuckerberg en comprar bitcoins el 2013, segons van explicar llavors a The New York Times.

En aquell moment, la moneda digital cotitzava a uns 120 dòlars, i ara que el seu valor s'ha disparat per sobre de 11.300, segons indicava dilluns Coindesk, la seva fortuna virtual s'estima que està al voltant de 1.000 milions de dòlars, segons The Verge.

Els empresaris, que gestionen el mercat de Bitcoin i de la també moneda virtual Ether Gemini, radicats a Nova York, ostenten una de les carteres més grans d'aquesta moneda digital i, en la seva inversió inicial es calcula que controlaven l'1% de la mateixa, uns 90.000 bitcoins.

Els Winklevoss es van endur a principis d'aquest any un cop de la Comissió del Mercat de Valors (SEC), que va rebutjar la seva petició de 2013 per llançar un fons d'inversió cotitzat lligat al valor del Bitcoin, Bitcoin ETF, en considerar que hi havia possibilitat de frau.

Tot i la volatilitat de la divisa, que ha multiplicat el seu valor per 10.000 des que van entrar al negoci, els inversors van assegurar l'any 2015 que es dedicarien a ella «a llarg termini» perquè hi ha possibilitats que arribi a una capitalització de «bilions» al mercat. A part de la quantiosa cartera de bitcoins dels Winklevoss, n'hi ha una altra que també es creu que supera els 1.000 milions de dòlars: la de l'inventor d'aquesta moneda virtual, que utilitza el pseudònim de Satoshi Nakamoto.

Els germans van assegurar que mai van vendre una sola de les monedes, la circulació de les quals està estrictament controlada per un programari impossible de hackejar anomenat blockchain.



La idea, a Eivissa

«Estàvem de vacances a Eivissa quan un noi va començar a parlar-nos sobre els bitcoins. Ens vam sentim fascinats des del principi, ja que en aquell moment estàvem intentat tornar a l'univers tecnològic», van assegurar.

Els Winklevoss, que a més d'haver estudiat economia en una de les millors universitats del món, van ser esportistes –van ser finalistes olímpics en rem als Jocs Olímpics de Pequín de 2008–, van crear una taxa de canvi, Gemini, i el seu propi fons d'inversió, Winklevoss Capital.