Els empresaris volen substituir el carbó pel gas

El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va assegurar que hi ha interessos empresarials perquè el carbó usat en la generació d'electricitat sigui substituït pel gas, perquè això fa més rendibles les seves centrals. Nadal va recordar que les renovables no poden cobrir tota la demanda, especialment en moments en què hi ha unes condicions meteorològiques adverses de manca de pluja i vent, i han de ser suplertes amb energia nuclear o carbó, o bé amb gas, molt més car que el carbó. «Per això mantenim que el carbó i l'energia nuclear segueixin al mix» energètic, les diferents fonts d'energia que cobreixen el subministrament de tot l'Estat.