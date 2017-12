La joieria Pere Quera aposta pel comerç electrònic amb la nova botiga «on-line»

La joieria Pere Quera 1887 acaba d'obrir la seva quarta botiga. Aquesta vegada, però, no és una botiga física, sinó on-line. Es tracta d'una nova pàgina web on s'incorpora per primera vegada l' e-commerce, una botiga virtual, on es poden veure i adquirir un bon nombre dels productes de joieria i rellotgeria que també es troben físicament a la botiga. 130 anys després de la seva fundació amb aquesta botiga en línia, Pere Quera 1887 fa un nou pas per la seva expansió i per poder donar a conèixer «l'excel·lència dels seus productes més enllà de les botigues de Girona, Figueres i Alacant». La botiga en línia està segmentada en dos tipologies de producte: joies i rellotges. En cadascun dels apartats, l'usuari pot posar filtres per segmentar la seves predileccions i així aconseguir trobar allò que cerca. Un cop adquirida la peça, Pere Quera 1887 l'envia gratuïtament al domicili de l'usuari en menys de 5 dies hàbils.

A la botiga on-line s'hi pot adquirir joieria pròpia feta en el taller de joieria de Girona i productes de diverses marques. El catàleg creixerà en els propers mesos. La botiga en línia es posa en funcionament juntament amb una nova imatge de la pàgina web de Pere Quera, que s'ha actualitzat i incorpora nous continguts. En aquesta nova pàgina es pot estar al dia de les principals novetats de rellotgeria i joieria nivell mundial, dels esdeveniments organitzats per Pere Quera 1887, llegir la seva revista online, etc. La pàgina web està disponible en català, castellà, anglès i francès.