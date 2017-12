Maduro anuncia la creació d´una moneda digital per a Veneçuela «per superar el bloqueig financer»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va anunciar la creació del Petro, un moneda digital veneçolana «per avançar en matèria de sobirania monetària, per fer transaccions financeres i per superar el bloqueig financer». «Veneçuela anuncia la creació de la seva moneda digital. El petro ens permetrà avançar cap a noves formes de finançament internacional per al desenvolupament econòmic i social del país», va explicar Maduro durant el seu programa setmanal de televisió, transmès pel canal estatal VTV.

El mandatari va explicar que el seu Govern farà una emissió de moneda digital «recolzada en reserves de riquesa veneçolana d'or, petroli, gas i diamants». En aquest sentit, el mandatari va anunciar també la creació de l'observatori del blockchain o cadena de blocs a Veneçuela, que estarà adscrit al ministeri d'Educació Universitària, Ciència i Tecnologia, i que serà «la base institucional, política i jurídica per a la moneda digital veneçolana».



Equip de 50 persones

«Per a la posada en marxa d'aquest observatori es formarà un equip de 50 persones, de manera que es proposarà la conformació d'un equip multidisciplinari d'especialistes en les àrees de tecnologia, economia i finances, legal, àrea monetària i mediàtica entre altres», va explicar el president de Veneçuela.

El cap de l'Estat va assenyalar que escoltarà les propostes de l'Associació Nacional de moneda digital, que, segons va declarar un dels seus integrants, augura la desaparició dels diners fiduciaris en el futur i proposa a l'Estat realitzar la venda de petroli a través del petro.

El bitcoin, la criptodivisa més famosa creada el 2009, es basa en una tecnologia creada per un enginyer conegut pel pseudònim Satoshi Nakamoto, la identitat real del qual es desconeix. El sistema, global i descentralitzat, permet transaccions directes entre usuaris, sense intermediaris, que queden registrades en una base de dades pública.