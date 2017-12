El pressupost mitjà per comprar un habitatge a Catalunya és de 206.000 ?

L'informe «Experiència de compra i venda d'habitatge a l'últim any» realitzat pel portal immobiliari Fotocasa estableix que els espanyols que han comprat o han intentat comprar un habitatge a l'últim any s'han marcat un pressupost mitjà de 173.000 euros. Aquest pressupost varia segons les diferents comunitats autònomes, ja que mentre que a la Comunitat de Madrid el pressupost mitjà és de 212.000 euros, a Catalunya és de 206.000, al País Basc és de 191.000, a la Comunitat Valenciana és de 146.000 i a Andalusia, de 126.000.

En canvi, els venedors particulars que van intentar vendre el seu habitatge a l'últim any van marcar un preu mitjà de sortida de 180.000 euros. A la Comunitat de Madrid el preu mitjà de sortida ha estat de 226.000 euros; a Catalunya és de 220.000; a la Comunitat Valenciana, de 140.000; al País Basc, de 220.000; i a Andalusia, de 126.000.

Així, hi ha certa diferència entre el pressupost marcat pel comprador i el preu de sortida posat pel venedor particular. Mentre que a la mitjana espanyola s'observa que el venedor posa un preu de sortida un 4% per sobre del pressupost marcat pel comprador, és al País Basc on la diferència és més gran, sent un 15% superior al preu marcat pel venedor respecte al preu del comprador. A la Comunitat de Madrid i a Catalunya el preu de sortida és un 7% superior al preu del comprador i a Andalusia és on està més equilibrat el preu d'oferta i demanda, ja que tant comprador com venedor tenen el mateix pressupost. En canvi, a la Comunitat Valenciana el preu de sortida que marca el venedor particular està un 4% per sota del pressupost que es marca el comprador.

«Catalunya, Comunitat de Madrid i País Basc són les autonomies més cares per comprar un habitatge, fet que explica que en aquestes zones compradors i venedors es marquin pressupostos més alts que la mitjana de la resta de l'estat. Això també explica que mentre que el 40% dels compradors actius a l'últim any a Andalusia i Comunitat Valenciana es van fixar un pressupost inicial d'entre 50.000 i 100.000 euros, en el cas dels compradors catalans, madrilenys i bascos pràcticament aquest mateix percentatge va establir un pressupost inicial de 100.000 a 200.000 euros», va explicar Beatriz Toribio, directora d'Estudis de Fotocasa.

Entre els que van tenir relació amb el mercat de la compravenda l'any passat, un 56% ho va fer exclusivament amb la compra d'habitatge davant d'un 34% que només va participar en la venda. Si s'analitzen les dades per comunitats autònomes, s'observa que el mercat de la compra té un pes notable a la Comunitat de Madrid, amb un 25% dels compradors a nivell estatal a l'últim any, seguida de Catalunya (18%) i Andalusia (14%).

Pel costat de la venda particular, Catalunya i Andalusia ocupen la primera posició amb un 18% del total, seguides de la Comunitat de Madrid amb un 16% i la Comunitat Valenciana amb un 14% del total de l'oferta d'habitatge per comprar.

La majoria de les persones involucrades en el mercat de compra a l'últim any tenien com a objectiu la compra d'un habitatge per utilitzar-lo com a residència habitual (75%). Si s'analitza aquesta informació per comunitats autònomes, a Catalunya i a la Comunitat de Madrid els que interactuen en el mercat de la compra com a primera residència adquireixen més pes que a la resta d'autonomies, amb un 80% i un 79%, respectivament.

A més, pràcticament la meitat dels compradors (46%) pensa en un pis quan es planteja la compra, però finalment són una mica més de la meitat dels compradors (55%) els que adquireixen un pis. Aquesta és, per tant, la categoria més buscada en el mercat immobiliari espanyol i també la principal consecució per als compradors.



Els àtics, amb poc èxit

Per la seva banda, l'àtic és la tipologia d'habitatge que mostra menor ràtio d'èxit: mentre que un 10% comença buscant un àtic, finalment representa el 5% entre els que ja han tancat la compra. Especialment aquest fet passa a Catalunya: mentre el 13% estan interessats a comprar un àtic, finalment un 4% l'acaba comprant.