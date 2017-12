Tejerina garanteix rebaixes en l´IRPF a la renda del 2017 als productors de fruita de pinyol

La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, garanteix que els productors de fruita de pinyol que arrosseguen una important crisi de preus tindran rebaixes als mòduls de l'IRPF a la renda del 2017, una mesura que ja es va aplicar el 2016 i que va suposar, en global, uns 40 milions d'euros d'estalvi. Tejerina assegura que el ministeri ja està treballant amb el d'Hisenda «per tal que el sector també pugui tenir finançament a través de la reducció dels impostos que haurà de pagar el 2018». La ministra va participar el cap de setmana en una trobada amb agricultors i ramaders a Almacelles (Segrià). Va defensar l'actuació del seu ministeri des de l'aplicació de l'article 155 assegurant que en l'últim mes «hem desbloquejat més de 1.500 milions d'euros que els catalans estaven esperant» i que, segons ella, no arribaven perquè el govern de la Generalitat «estava centrat en altres coses». Assegura que defensarà a Brussel·les una reforma de la PAC que asseguri l'estabilitat de les rendes dels pagesos espanyols i catalans.

Tejerina també recorda que el Ministeri ha obert una línia d'ajuts al crèdit a través de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (Saeca) «amb més de 200 milions de finançament per alleugerir les tensions financeres de les explotacions». A més, va avançar que aquest dilluns es transferiran a les comunitats autònomes les partides per pagar les campanyes de promoció del consum de fruita a les escoles. En tot cas, no va concretar res més sobre altres mesures que reclama el sector, com ajuts directes per fer front a les pèrdues o un pla d'arrencades i abandonament de determinats fruiters per diversificar les plantacions obsoletes. Això sí, diu que cal estudiar mesures no només conjunturals sinó també estructurals davant del gran increment de producció que hi ha hagut els darrers anys.

La ministra també es va referir a les orientacions de la comunicació sobre la PAC després del 2020, presentades dimecres passat per la Comissió Europea i que han generat critiques del sector. La ministra ha explicat que el primer que cal fer és «defensar un pressupost, que vindrà abans de la reforma» i que no serà fàcil perquè el Brexit suposarà perdre uns 13.000 milions d'euros.