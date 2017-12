Els assalariats gironins cobren un 19% menys que els de Barcelona

El desequilibri de rendes en el territori català es pot observar a través de les declaracions de l'IRPF de l'exercici del 2016 que recull l'anuari de l'Agència Tributària espanyola sobre el mercat de treball i pensions. A Girona, els 329.549 assalariats que van fer la declaració de la renda van declarar una mitjana salarial de 18.154 euros a l'any, el 14,70% per sota de la mitjana salarial de Catalunya i el 18,75% per sota de la mitjana dels treballadors de Barcelona, on el 2016 es va situar en 22.352 euros.

També hi ha diferències entre sectors. El sou més alt és a la banca i el més baix, al camp. A Girona, els treballadors de la banca i les assegurances declaren un salari de 39.012 euros, un 2,72% per sota de la mitjana catalana.

Malgrat que el sector agrari és el que registra la mitjana de salaris declarats més baixos, amb una mitjana a Catalunya de 10.025 euros a l'any, els pagesos de Girona són els que acumulen els millors salaris. Els treballadors d'aquest sector superen en un 11,16% la mitjana catalana i el 4,2% per sobre dels de Barcelona.

Girona és en aquest cas l'excepció d'entre la resta de demarcacions, perquè els agricultors assalariats de Lleida (9.255 ?) i Tarragona (9.211 ?) registren una mitjana salarial per sota de la mitjana a Catalunya.



També a la resta de províncies

La diferència salarial –a grans trets– entre treballadors gironins i barcelonins es reprodueix també a Lleida i Tarragona, on els salaris són considerablement inferiors que la mitjana de la demarcació de Barcelona. A Lleida, els 188.946 assalariats que van fer la declaració de la renda van declarar una mitjana salarial de 17.512 euros a l'any, el 17,72% per sota de la mitjana de Catalunya i el 21,65% menys que la mitjana dels assalariats de Barcelona.

L'anuari de l'Agència Tributària té en compte 10 sectors d'activitat econòmica i en tots ells la mitjana salarial declarada de Barcelona és superior sobre la resta de demarcacions amb l'excepció del sector agrari, on els assalariats gironins cobren un 4,2% per sobre dels de Barcelona.

En la classificació d'assalariats de l'Agència Tributària no es tenen en compte els pensionistes, ni els autònoms ni els aturats amb prestacions contributives.



Per sota dels salaris espanyols

Els ingressos dels assalariats gironins també són inferiors a la mitjana del conjunt d'Espanya, amb 18.835 euros.

La mitjana de renda catalana es va situar el 2016 a Catalunya en 21.283 euros, un 12,99% per sobre de la mitjana dels assalariats espanyols, amb 18.835 euros però un 10,18% per sota de la mitjana de la Comunitat de Madrid, amb 24.886 euros declarats com a mitjana de salari, que lidera el valor dels salaris declarats a l'Estat.