«Des del banc oferim solucions integrals a les empreses»

Per què BBVA aposta per reforçar les línies de suport que ofereix a les pimes?

Les pimes (petites i mitjanes empreses) són una línia de negoci prioritària per a BBVA, per la seva importància en el teixit empresarial del país. Fem una aposta permanent per millorar la seva oferta de valor en aquest segment estratègic per al banc. Fer-ho implica la cerca constant de solucions per a les necessitats dels clients.

Quines necessitats financeres solen tenir les pimes i els autònoms?

Bàsicament tenen necessitats relacionades amb l'accés al finançament i a tots els serveis que els facilitin la relació amb els seus clients i proveïdors. En aquest sentit és de gran ajuda l'aposta digital que ha fet el banc per facilitar-los al màxim la gestió online del seu dia a dia. Lògicament, proveïdors i clients també es beneficiaran directament de les facilitats que una pime tingui per efectuar la gestió dels seus pagaments i cobraments, respectivament.

Com les cobreix BBVA?

Oferim solucions integrals a les empreses anticipant-nos a les seves necessitats de negoci, per facilitar-los el crèdit en condicions avantatjoses i una oferta de serveis i inversió que permeti cobrir-los les necessitats de negoci transaccional (comptes, pagaments, TPV...) i de finançament a curt i llarg termini, comerç exterior i assegurances. També posem a la disposició de les empreses clientes la nostra experiència i coneixement en transformació digital per ajudar-les a competir en mercats de més valor afegit.

El servei d'assessorament també és important. Com l'ofereixen als clients pime?

Disposem d'equips d'experts que poden ajudar els nostres clients a anticipar-se a les necessitats del seu negoci i aprofitar al màxim les seves oportunitats. Així, el client pot treballar amb el nostre gestor especialista en pimes i els nostres experts en comerç exterior o en la gestió de franquícies.

Quines oportunitats brinden les noves tecnologies a aquest tipus de clients?

La innovació i digitalització de les pimes és clau per a la seva competitivitat. Gràcies a la implementació de les últimes tecnologies és possible millorar, per exemple, la gestió de dades, el desenvolupament dels seus portals web o el seu màrqueting empresarial. A BBVA els donem el suport financer que cal per dur a terme les inversions necessàries i els oferim la nostra experiència en aquest entorn digital amb funcionalitats avançades que els ajudin a aconseguir els seus objectius. Exemples clars són el Commerce 360, la nova línia de crèdit Clic & Pay o SmartBusiness.

En què consisteix la nova línia de crèdit Clic&Pay?

És una via fàcil de finançament per a pimes i autònoms que permet amb un sol clic pagar nòmines, impostos, proveïdors, assegurances socials i finançament d'importacions, tot digital.

Quines eines i què permet Smart Business?

És una solució integral a les necessitats dels punts de venda dels comerços, sigui quina sigui la seva línia de negoci. Amb BBVA Smart Business disposes d'un lloc de caixa avançat des d'on es pot cobrar en efectiu o amb targeta i que, a més, t'ajuda a portar la gestió i organització del teu negoci amb un programari específic. Així, en un servei aparellat al seu TPV BBVA, els clients poden supervisar des del mòbil les vendes dels seus establiments en temps real o gestionar els inventaris online, per posar dos exemples.

L'any passat es va llançar Commerce 360. Quina resposta ha tingut entre els clients?

El Commerce 360 és una eina de business intelligence, basada en el Big Data. A partir de la informació d'ús del TPV del client permet facilitar als comerços dades útils sobre el seu negoci, l'entorn i els clients, perquè així puguin prendre decisions estratègiques i vendre més. A més, Commerce 360 interpreta les dades obtingudes i ofereix suggeriments d'accions comercials per fer créixer el negoci. Aquestes i altres possibilitats són molt ben valorades pels clients que ja la fan servir.