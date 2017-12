França vol una taxa sobre transaccions financeres a tota la Unió Europea

França vol que hi hagi una taxa europea sobre les transaccions financeres per finançar el fons promès als països en desenvolupament per lluitar contra els efectes del canvi climàtic. Aquest és l'objectiu que es marquen quatre ministres del seu Govern en un article publicat per Le Journal du Dimanche, en el qual consideren necessari «un canvi profund» perquè l'economia sigui «renovable», davant de les amenaces de l'escalfament global. Els ministres destaquen que la taxa sobre les transaccions financeres «contribueix a donar suport a l'acció pel clima».