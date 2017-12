L´augment de les compres a internet posa a prova el comerç tradicional

La campanya de Nadal posarà a prova el comerç tradicional, segons la professora d'Economia i Empresa de la UOC Neus Soler, perquè el nombre de consumidors que compren a les botigues físiques està caient any rere any i cada vegada opten més per les compres en línia. Soler va recordar que l'estudi Nielsen 360 sobre tendències de gran consum revela que 6 de cada 10 espanyols són consumidors totals, és a dir, compaginen la compra a internet amb la convencional, unes xifres que també se sumen a les que apunten que el percentatge de les persones que compren en línia, almenys un cop a la setmana, ha crescut del 19 al 27%.

«Pel que fa al preu, el petit comerciant no pot competir ni amb les grans cadenes ni amb les botigues en línia», constata la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, però «es pot diferenciar amb l'atenció al client». Soler va recomanar que el petit comerç «ha de potenciar els punts febles dels competidors, com la professionalitat i el coneixement de la matèria».

Soler, experta en màrqueting i investigadora del grup d'investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) de l'Internet Interdisciplinary Institut (IN3) de la UOC, constata que les campanyes nadalenques han canviat perquè, per exemple, abans els catàlegs «estaven focalitzats en el producte» i en canvi ara «s'apel·la al sentiment». «El focus és el cor del consumidor, no la ment», destaca la investigadora. Segons Soler, els consumidors «busquen experiències», motiu pel qual triomfa el Black Friday, concebut com a «esdeveniment social».

El petit comerç pot beneficiar-se d'aquesta demanda perquè una atenció al client més personalitzada produeix «experiències positives de compra», quelcom que fidelitza el client.

Soler esmenta un estudi, «Total Retail 2017», elaborat a partir d'entrevistes a 24.471 consumidors de tot el món, entre els quals hi ha un miler d'espanyols, que confirma la consolidació del comerç electrònic, «que creix a Espanya, encara que la botiga física segueix sent el canal de compra preferit pels consumidors».