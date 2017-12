Catalunya obté un finançament per càpita superior a la mitjana amb el FLA

La Comunitat Valenciana (+6,4%) i Catalunya (+5,5%) són les regions que guanyen més en finançament per habitant amb fons extraordinaris com el FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica), habilitats per sufragar les despeses de les autonomies, mentre que Madrid, Galícia, Castella i Lleó, Aragó, Extremadura i La Rioja surten perdent amb aquests mecanismes. Així ho recull un estudi del director de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, sobre Els mecanismes addicionals de finançament: quantitats desemborsades, subvencions als interessos i efectes sobre el finançament efectiva de les CCAA.

Segons aquesta anàlisi, els préstecs bonificats del FLA i altres mecanismes addicionals de finançament suposen subvencions importants a les comunitats, que modifiquen «de forma significativa» el seu finançament efectiu. L'informe descriu breument els principals mecanismes de liquiditat, estima el seu component de subvenció als interessos del deute autonòmic i quantifica el seu impacte sobre el finançament efectiva de les comunitats.

Hisenda calcula els estalvis d'interessos per a les comunitats generats pels mecanismes addicionals de finançament a partir de la diferència entre els tipus estimats d'interès de mercat als quals podrien haver accedit les autonomies i els aplicats pels esmentats fons a la pràctica, sota el supòsit que les condicions inicials dels préstecs es mantenen constants durant tota la seva vigència. A l'informe, en canvi, el càlcul es realitza sota hipòtesis més conservadores, partint del supòsit que els tipus d'aquests préstecs hipotètics s'haurien anat reduint amb el pas del temps, donada la millora de les condicions del mercat. Un ajust a la baixa que redueix en aproximadament un terç el valor estimat dels estalvis totals d'interessos per a les autonomies lligats als mecanismes addicionals de finançament. Fins i tot amb aquesta correcció, Fedea adverteix que hi continua havent una important subvenció estatal per un import acumulat de més de 15.000 milions d'euros que, segons subratlla, «convindria tenir en compte a l'hora de valorar el finançament relativa i total de les diferents comunitats autònomes».

D'acord amb les estimacions de l'estudi, l'impacte de les subvencions als interessos és significatiu tot i que no dramàtic. L'import total representa entre l'1% i el 5% del finançament a competències homogènies proporcionada pel sistema de finançament autonòmic. Amb dades del 2015, la Comunitat Valenciana i Catalunya guanyen més de 5 punts de finançament relatiu per càpita amb les bonificacions dels interessos, mentre que Madrid, Galícia, Castella i Lleó, Aragó, Extremadura i la Rioja perden una quantitat semblant. En aquesta situació, amb aquesa correcció, Madrid i Andalusia passen a ser les comunitats pitjor finançades de les de règim comú (totes excepte País Basc i Navarra), mentre que Catalunya se situa per damunt de la mitjana i la Comunitat Valenciana s'acosta a aquesta referència.