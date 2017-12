L´ocupació creixerà un 2,7% els tres pròxims mesos

L'ocupació creixerà un 2,7% en els propers tres mesos (desembre-febrer), la qual cosa suposarà una lleugera desacceleració respecte a l'increment registrat en els sis mesos anteriors, segons la patronal d'Agències Temporals d'Ocupació, Asempleo. D'acord amb l'indicador AML Asempleo-Afi, la previsió per al tancament d'any es manté en el mig milió de noves ocupacions i una taxa d'atur mitjana del 17,2 % anual en termes d'Enquesta de Població Activa, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social podria estar sobre els 600.000 nous inscrits en 2017. «Els registres de la Seguretat Social de novembre, que no és un bon mes per a l'ocupació, s'han comportat millor del que es preveia i permet afirmar que els 600.000 nous afiliats estan assegurats per al conjunt de l'any», assegura el president de Asempleo, Andreu Canyes. La patronal valora que al novembre augmentés l'atur registrat menys de l'esperat, 7.255 persones en lloc de les més de 20.000 projectades, encara que també assenyala el menor creixement interanual dels contractes, el 4,3 % al novembre enfront del 8,3 % registrat el mes anterior. D'altra banda, l'ocupació a Catalunya en el tercer trimestre ha crescut una mitjana del 2,9% en relació amb el mateix període de l'any passat, segons el V Monitor Anual Adecco d'Ocupació a Catalunya. L'estudi destaca, però, que mentre que aquest creixement és del 2,4% per als empleats d'origen espanyol, entre els treballadors d'origen és del 6,2%.