Quatre anys de creixement que perillen per la situació catalana

L'economia espanyola acumula quatre anys de creixement, amb un avenç que el 2017 es mantindrà per sobre del 3% afavorit per uns vents de cua que no han amainat tant com es preveia, però amb l'amenaça que la incertesa a Catalunya es converteixi en vent de cara al 2018. L'economia ha mantingut al llarg de l'any la inèrcia de 2016 amb una demanda interna sòlida sostinguda pel dinamisme del consum privat i de la inversió empresarial, ambdues coses beneficiades pels denominats vents de cua consistents en unes condicions financeres favorables amb tipus d'interès baixos i en un petroli contingut, encara que menys barat que un any abans. El creixement de l'economia ha propiciat la creació d'ocupació gairebé al mateix ritme, la qual cosa ha ajudat al consum de les famílies, principal suport de l'activitat. El sector exterior (exportacions i importacions) ha mantingut l'aportació al PIB. Sense noves mesures d'ajust –que ja es van avançar en 2016 davant la pressió de Brussel·les–, els pressupostos d'aquest any contemplen una recaptació tributària rècord de 200.963 milions d'euros. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que serà l'any en el qual la previsió de recaptació s'aproparà més a la realitat.