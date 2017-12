Coffee Center d´Aiguaviva s´alia amb un productor de Brasil per comercialitzar cafè sense intermediaris

L'empresa de cafès i infusions Coffee Center, amb seu a Aiguaviva (Gironès), s'ha aliat amb un productor del Brasil per comprar-li directament el cafè verd sense intermediaris. Es tracta d'una aliança estratègica que els permet seguir avançant en la política de control de traçabilitat del producte, des del seu origen fins al consumidor. El cafè es cultiva en una finca de la regió de Garça on recentment han aconseguit la certificació d'una nova denominació d'origen. La firma gironina comercialitza cafè (Italcaffe i Fincafè) i infusions (Alma) tant en punts de venda directa com en la restauració. Des del 2005, selecciona i compra cafè de finques concretes de Nicaragua, Colòmbia i Etiòpia i la previsió es poder-ho fer també a partir de l'any vinent a l'Índia. El seu director subratlla que aquest contacte directe amb el productor els permet "intercanviar coneixements" i garantir la "qualitat" del producte. Coffee Center preveu tancar el 2017 amb una facturació de 7 MEUR, un 8% més que l'any passat.

En un món globalitzat on el mercat del cafè està dominat per les grans multinacionals, algunes empreses petites busquen fer-se un lloc apostant per un producte "amb valor afegit". És el cas de Coffee Center, una empresa familiar fundada fa trenta anys com a distribuïdora de cafè. Amb una plantilla de 42 persones i dues fàbriques –una a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) on torren el cafè i una altra a Aiguaviva, on envasen el producte-, aquesta firma va començar el 2005 a comprar una part de la matèria prima directament al productor, evitant així els intermediaris.

Del que es tracta, segons el seu director executiu, Jordi Pou, és de controlar la "traçabilitat" del cafè, des de la seva recol·lecció fins arribar al consumidor final. Només així, afegeix, es pot "garantir un producte de qualitat".

Van començar a fer-ho amb una finca de Nicaragua fa dotze anys i des de llavors han repetit aquesta fórmula a altres països com Colòmbia i Etiòpia. L'any vinent confien poder-ho fer també a l'Índia on ja hi estan treballant.



Una nova DO al Brasil

El responsable de la firma explica que per trobar cafè de qualitat han "recorregut el món" i que són projectes a llarg termini. L'última finca que han incorporat ha estat una del Brasil, concretament de Garça, situada a uns 420 km de Sao Paolo. En aquest cas, l'experiència ha estat molt "enriquidora", entre altres coses perquè han animat els productors a aconseguir una Denominació d'Origen (DO). Un reconeixement que han obtingut aquest any i que representa un pas important per a l'economia de la zona. Fins llavors hi havia sis DO de cafè i aquesta de Garça és la setena.

El contacte amb aquesta regió del Brasil va començar amb Paulo Ferreira, un dels productors de cafè de la zona que té una finca de 100 hectàrees i nou treballadors. Coffee Center va provar fa tres anys una mostra del seu cafè i van decidir visitar-lo. Aquest productor, que continua el negoci del seu avi, va acceptar aliar-se amb l'empresa gironina perquè li permetia vendre el producte a fora i diversificar el seu mercat. I això va fer de "metxa", segons Pou, i la resta de productors van creure en la necessitat d'aconseguir una DO com a segell de qualitat.

Des de llavors que estan treballant conjuntament per seleccionar el producte de cada collita. Actualment, Ferreira ven un 70% de la seva producció a Coffee Center. En xifres absolutes, són unes 80 tones que viatgen fins a Catalunya d'un total de 120. Ambdòs empresaris subratllen que el que més valoren d'aquesta aliança, on no hi ha intermediaris, és el "tracte directe i l'estabilitat". A més a més, els permet "intercanviar coneixements" i buscar fórmules per millorar els processos de producció.

Una part del cafè procedent d'aquesta finca s'envasarà amb el segell Fincafé, la marca més selecta que tenen, i la resta s'utilitzarà per fer mescles. A la pròxima fira Alimentària de Barcelona està previst que presentin nous productes fets amb cafè del Brasil.

Actualment, Coffee Center comercialitza cafè en gra, monodosis i soluble. La firma ven unes 240 tones de cafè torrat a l'any. El 70% del cafè verd que compren a fora té controlada la traçabilitat.



Un 8% més de facturació

L'empresa preveu tancar el 2017 amb una facturació de 7 MEUR, un 8% més que l'any passat (quan van arribar als 6,5 MEUR). D'aquest total de facturació, el 65% prové del cafè i la resta de les infusions, amb la marca Alma. De cara al 2018, esperen seguir millorant els resultats i arribar als 7,5 MEUR. No hi ha previst ampliar la plantilla